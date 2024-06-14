В реабилитационном центре «Ясенки» приступили к строительству бассейна

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В центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» начали готовиться к строительству блока с бассейном. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья.
«Подрядчик приступил к планировке территории, устройству инженерных сетей и вывозу грунта. На участке в 2,7 га возведут здание бассейна общей площадью более 1 тыс. кв. м.», – рассказали в министерстве.С февраля 2023 года в «Ясенках» бесплатно лечат и реабилитируют раненых, вернувшихся из зоны спецоперации.
В бассейне будут располагаться акватренажёры, вспомогательные и административные помещения, тренерская, кабинеты медицинской помощи, помещения водоподготовки. Проект предусматривает тёплый переход с первого этажа основного здания в блок бассейна.
Ранее сообщалось, что реконструкцию центра, включающую строительство бассейна, рассчитывают завершить к будущему году. Работы будут финансироваться из бюджета Московской области.
О том, что в центре реабилитации под Подольском строят бассейн, на днях сообщал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
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Лора Луганская