В Подмосковье до конца года отремонтируют 34 соцучреждения

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
34 социальных учреждения отремонтируют в текущем году в Московской области, на эти цели выделено более миллиарда рублей, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В этом году свыше одного миллиарда рублей направлено на улучшение и модернизацию социальных учреждений. Помимо ремонта мы закупаем новое современное оборудование», — отметила первый зампред правительства Подмосковья Людмила Болатаева.Она добавила, что уже в октябре на территории Московской области будет открыт крупнейший в России центр для детей и взрослых с нарушениями слуха и зрения. Реабилитацию там смогут пройти люди из разных регионов страны.
В министерстве отметили, что в план по ремонту вошли детские лагеря, семейные центры, пансионаты, а также комплексные центры социального обслуживания и реабилитации.
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Лев Каштанов