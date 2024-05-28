В Подмосковье до конца недели дополнительно установят 1,2 тыс. мусорных баков

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Московской области установят около 1,2 тыс дополнительных мусорных баков. Об этом объявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Он провел заседание общеобластного штаба по содержанию территорий и многоквартирных домов с главами муниципалитетов.
«Весна и лето – сезон загородного отдыха. Поэтому в этот период вблизи контейнерных площадок чаще всего образуются скопления мусора. Важный вопрос в сезонной повестке – установка более 1 тыс. дополнительных баков. Они появятся по адресам, откуда чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор», – сообщил Мурашов.По его словам, завершить эту работу планируется до конца недели.
«Также вместе с главами городских округов берём на контроль динамику выполнения работ по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах. Восстановить в этом сезоне планируется более 575 тыс. кв. м. асфальта», – отметил зампред.Как добавили в пресс-службе министерства, во время встречи также обсудили содержание детских площадок и отработку заявок в Единую диспетчерскую службу.
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Лора Луганская