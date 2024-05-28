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В Подмосковье до конца недели дополнительно установят 1,2 тыс. мусорных баков

28 мая 2024, 17:09
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Московской области установят около 1,2 тыс дополнительных мусорных баков. Об этом объявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов. Он провел заседание общеобластного штаба по содержанию территорий и многоквартирных домов с главами муниципалитетов.
«Весна и лето – сезон загородного отдыха. Поэтому в этот период вблизи контейнерных площадок чаще всего образуются скопления мусора. Важный вопрос в сезонной повестке – установка более 1 тыс. дополнительных баков. Они появятся по адресам, откуда чаще всего приходят жалобы на нехватку тары под мусор», – сообщил Мурашов.
По его словам, завершить эту работу планируется до конца недели.


«Также вместе с главами городских округов берём на контроль динамику выполнения работ по ямочному ремонту во дворах и внутриквартальных проездах. Восстановить в этом сезоне планируется более 575 тыс. кв. м. асфальта», – отметил зампред.
Как добавили в пресс-службе министерства, во время встречи также обсудили содержание детских площадок и отработку заявок в Единую диспетчерскую службу.

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#ремонт дорог
В Серпухове завершилась экологическая акция «Особенности национальной уборки»
28 мая 2024, 17:30

Фото: сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов

Общегородской пляж на Оке стал новой площадкой крупнейшей федеральной экологической акции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серпухов.
Федеральная экологическая акция «Особенности национальной уборки» прошла на берегу Оки.

Перед стартом уборки для участников прошла зарядка от чемпиона мира Фёдора Чудинова.

«Экология — общее дело. Вместе с серпуховичами в уборке городского пляжа сегодня приняли участие народный артист России Семен Стругачёв, блогер и музыкант Евгений Ершов. Всеобщими усилиями удалось собрать больше четырёх тонн отходов. По-летнему теплая солнечная погода позволит открыть досрочно пляжный сезон, и не сомневаюсь, что в этом году зона отдыха у воды вновь станет одним из самых востребованных» — подчеркнул глава округа Сергей Никитенко.

В акции принимали участие министерство экологии Московской области, депутаты Госдумы, представители Федерации бокса России, «Единая Россия», Молодая Гвардия и жители округа.

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#экологическая серпухов
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«Убивал из-за жены»: как маньяк-чиновник из Сибири выбирал жертв и почему внезапно остановился
Политеховский маньяк Манишин пойдет под суд за 11 убийств: что известно, сколько жертв
28 мая 2024, 16:12

Фото: istock/Dejan Mirkovic

В Алтайский суд поступило уголовное дело в отношении 53-летнего Виталия Манишина, которого журналисты прозвали Политеховским маньяком. Сам мужчина утверждает, что на преступления его подтолкнул уход жены и проблемы в личной жизни. Что известно о жертвах серийного маньяка и как ему удавалось оставаться безнаказанным более 20-ти лет расскажет редакция «Радио 1».

Жертвы Политеховского маньяка


Первой жертвой убийцы стала 17-летняя абитуриентка, которая приехала в институт на консультацию по вступительным экзаменам. Через две недели исчезла вторая абитуриентка, а еще через некоторое время — студентка Лилиана. Так, с 1989 года сотрудники милиции начали находить в Барнауле тела девушек со следами насильственной смерти. Уголовные дела правоохранители возбуждать не торопились, так как практически у всех пропавших девушек не складывались взаимоотношения с родителями, что могло быть причиной того, что они долго не выходят с родственниками на связь.

Как Политеховский маньяк выбирал жертв


Молодые девушки, поступающие на учебу в институт или уже являющиеся студентками, продолжали пропадать, однако впервые в полиции допустили версию о маньяке именно после пропажи некой Ксении. Отцом студентки был влиятельный предприниматель, который обратился в СМИ и придал дело о пропаже дочери огласке.
Когда уголовные дела были объединены в одно производство, в Барнауле пропала 53-летняя мать абитуриентки Алтайского политеха. Это событие вновь посеяло сомнения в том, что убийца выбирает определенный типаж жертв и речь идет о серийном маньяке.


Как маньяк расправлялся с жертвами


Маньяк лишал девушек жизни разными способами: кому-то были нанесены черепно-мозговые травмы, а на теле других присутствовали колото-резаные раны. Однако всех без исключения жертв Политеховский маньяк перед смертью душил.

Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами
Девочек-подростков в российском городе начал терроризировать маньяк со шприцами


Как удалось выйти на след маньяка


Впервые на след Виталия Манишина милиционеры вышли после того, как выяснилось, что на пикнике, после которого пропала девушка, был студент политеха Виталий Манишин. Сам студент на допросах и в 1989 году, и позже говорил, что девушка ему понравилась и он предложил ей вступить в связь. Она ответила отказом и, обиженная, ушла, а он спустя короткое время пошел домой.

Однако после продолжительных поисков тело девушки нашли недалеко от того места, где отдыхала компания молодых людей. Студент отрицал вину и уверенно держался на допросах. Отсутствие доказательств вины Манишина и его грамотная линия защиты заставила правоохранителей отпустить единственного подозреваемого.

Так расследование дела об убийстве девушек, тела которых находили правоохранители на протяжении 20-ти лет, вновь возобновили в 2023-м году. Появилась оперативная информация, что Виталий Манишин все же мог быть причастен к расправе над девушкой в 1989 году. К тому моменту подозреваемый уже успел поработать ветеринаром, поруководить колхозом и стал замглавы администрации Калманского района — того самого, на территории которого в 2000 году нашли тела пятерых абитуриенток Алтайского политеха.

В феврале 2023 года Манишин был вновь вызван на допрос. Внимание следователей сразу привлекло то, что он давал абсолютно противоречивые показания. Поскольку он прежде работал председателем колхоза, местность он знал не просто хорошо, а как свои пять пальцев. Поэтому и возникли подозрения, что он причастен к другим расправам.

Следственные мероприятия продолжались и в мае 2023 года Виталий Манишин сделал первое признание: он рассказал, что 16 сентября 1989 года во время застолья с приятелями пригласил их новую знакомую в небольшой лесок, где предложил вступить в связь, но та отказала ему. Тогда он разозлился, повалил девушку на землю и задушил, а затем оттащил тело в овраг, где закидал землей и ветками.

Подозрения по поводу Манишина крепли все больше — и он стал признаваться. Таким образом, всего Виталию Манишину сегодня инкриминируют 11 расправ.

На допросе серийный убийца заявил, что всему виной его первая супруга.

«Я убивал в непростой период своей жизни: мы расставались с женой, которая меня не ценила и унижала. Это и толкнуло на знакомства с девушками. Как только я встретил женщину, которая вела себя правильно, потребность в убийствах отпала, и я остановился», — заявил Манишина.

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В Шатуре бойцу СВО помогли с проведением газа в новую квартиру
28 мая 2024, 16:01

Фото: пресс-служба администрации городского округа Шатура

В поселке Мишеронский г.о. Шатура участнику СВО подключили газ и установили новую плиту. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Шатура.
Мужчина обратился в Комитет семей воинов Отечества за помощью в подключении газа в недавно приобретённой квартире.

«Специалисты газовой службы пришли на помощь участнику специальной военной операции. Иван Калинский воевал на Луганском и Донецком направлении. Выполняя приказ командира, попал под обстрел, был ранен. Иван имеет боевые награды. Одна из них — участнику битвы за Бахмут, а самая дорогая - Государственная медаль «За отвагу», — поделились в пресс-службе.

Подключение газа и установку плиты взяли на себя сотрудники Мособлгаза. Сам Иван после реабилитации хочет связать свою жизнь со службой Родине.

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В Тюмени увидят главную православную реликвию
В Тюмень 31 мая прибудет главная православная реликвия
28 мая 2024, 15:53

Фото: istockphoto/dimid_86

Жители Тюмени увидят Казанскую икону Божией Матери. Икону считают одной из самых почитаемых в христианстве. Как сообщили в инфоцентре правительства Тюменской области, увидеть реликвию можно будет 31 мая.
«В Тюмень прибудет Казанская икона Божией Матери. Встреча образа состоится 31 мая в 9 часов у стен Свято-Троицкого мужского монастыря. Шествие образа по России началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца», – говорится в сообщении.

В соборе икона пробудет до 18 часов 1 июня. Казанская икона Божией Матери располагается в Казанском соборе Петербурга.

Шествие прихожан по РФ началось 6 мая, в день памяти великомученика Георгия Победоносца, после молебного пения о Победе, которое совершил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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#церковь
#икона
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Стало известно, сколько россиян следуют правилам кибербезопасности на работе
Опрос: Менее половины россиян следуют правилам кибербезопасности
28 мая 2024, 15:31

Фото: iStock/SmileStudioAP

Исследование сервиса «Работа.ру» и IТ-компании «Киберпротект» показало, что 38% россиян следуют правилам кибербезопасности на работе.
Ещё 42% опрошенных отметили, что знают о правилах, но не всегда их соблюдают.

«10% участников исследования в принципе не учитывают правила кибербезопасности и хранения данных в работе. Столько же вовсе не пользуются компьютером», — приводит RT текст исследования.

В топе самых ответственных в этом отношении работников оказались сотрудники IТ, транспортной отрасли и сферы торговли.

Другое историческое исследование американских учёных показало, что первые английские поселенцы, прибывшие в Северную Америку, ели местных собак. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Аrkeonews, археологи обнаружили следы разделки и ударов на скелетах животных. По их словам, в те времена подобная практика не была редкостью.

Ранее опрос показал, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше.

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#опрос
#исследование
#правила
#сотрудники
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Российскую ГИБДД вновь переименовали в ГАИ
Российская ГИБДД вернула прежнее название «Госавтоинспекция»
28 мая 2024, 15:29

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) снова стала Госавтоинспекцией (ГАИ). Об этом на заседании президиума Общественного совета при МВД РФ сообщил руководитель ведомства Михаил Черников.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», – сказал Черников.

Он также добавил, что вся документация ведется уже с учетом изменений.

ГАИ учредили в 1936 году для надзора за безопасным движением до 1998 года, а затем переименовали в ГИБДД.

Ранее в России решили обновить штраф для водителей, занимающихся так называемым «опасным вождением» и тем самым создающих угрозу для других участников движения. Термин ввели в правила дорожного движения в 2016 году, но до сих пор он не сопровождался санкциями.

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#россия
#гибдд
#гаи
#мвд
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Назван самый популярный фрукт у россиян
Исследование: Банан стал самым популярным фруктом в России
28 мая 2024, 15:09

Фото: iStock/LightStock

Согласно исследованию платформы фискальных данных «Такском» самым популярным фруктом у россиян в апреле этого года стал банан.
Отмечается, что бананы были куплены более 8 млн раз.

В топ самых любимых гражданами фруктов вошли яблоки, мандарины, апельсины, виноград, манго.

Как передаёт RT, наиболее популярным овощем в России в апреле стал картофель, который купили более 14 млн раз. При этом всего овощей и фруктов приобрели более 71 млн и 25 млн раз соответственно.

До этого главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова заявила, что около 27% детей в РФ имеют массу тела больше нормальной, 18% из них – избыточную, а 9% страдают ожирением. Специалист объяснила это в том числе и питанием.

«Говоря простым языком, мы все больше едим и все меньше двигаемся. Это и приводит к росту распространенности ожирения, в том числе и среди детей», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Стародубова.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова говорила, что в зелёных бананах содержится большое количество полезных веществ, среди которых витамины А, В6, В9, Е, РР и С, а также магний, калий, кремний, фосфор, железо и натрий.

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#овощи
#диетолог
#фрукты
#здоровье
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Ученые нашли связь между татуировками и развитием рака
eClinicalMedicine: татуировки могут повысить риск развития лимфомы
28 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/YakobchukOlena

Наличие татуировок на теле может увеличить риск развития лимфомы. Об этом сообщает eClinicalMedicine.
Ученые провели анализ среди 11 905 человек. Они сравнили группу пациентов с диагнозом лимфома и группу без этого заболевания. Было выявлено, что риск развития рака у людей с татуировками выше на 21 процент.

Отмечается, что даже маленькая татуировка на теле может вызвать хроническое воспаление в организме, что впоследствии может привести к образованию лимфомы.

Ранее сообщалось, что шесть членов семьи заразились круглыми червями после семейного застолья. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Названа возможная причина технического сбоя у СДЭК
Причиной сбоя у СДЭК могла стать атака вирусом-шифровальщиком
28 мая 2024, 14:50

Фото: iStock/Sashkinw

Технический сбой в работе службы доставки СДЭК мог произойти из-за атаки с использованием вируса-шифровальщика. Об этом пишут «Ведомости».
Отмечается, что ответственность за произошедший сбой взяла на себя хакерская группа Head Mare. Она указала, что для осуществления атаки был использован вирус-шифровальщик.

Ранее в этот день пресс-служба СДЭК сообщила, что уже третий день не может восстановить выдачу и отправку посылок клиентам из-за технического сбоя. Однако в компании уточнили, что уже существенно продвинулись в восстановлении работы.

Приостановка выдачи и отправки посылок произошла 26 мая. В компании обещали полностью возобновить работу 27 мая, однако этого не произошло.

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