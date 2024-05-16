В Подмосковье до конца недели начнется отключение отопления

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Отопление в Подмосковье начнут отключать на этой неделе. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Московской области.
Отключение отопления в домах будет проводится поэтапно.
После полного отключения в регионе начнутся плановые работы по подготовке к следующему сезону: начнется модернизация котельных, проведение гидравлических испытаний и обновление тепловых сетей.
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«Сегодня мы дали команду главам городских округов Подмосковья начать отключать отопление в домах и соцобъектах. Муниципалитеты самостоятельно определят, в какой именно день прекратить подачу тепла. Некоторые муниципалитеты начали отключение уже сегодня. Ряд северных территорий приступит к отключению в пятницу, так как сегодня ночью там ожидается минусовая температура», — подчеркнул министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.
После полного отключения в регионе начнутся плановые работы по подготовке к следующему сезону: начнется модернизация котельных, проведение гидравлических испытаний и обновление тепловых сетей.
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Мира Полтева