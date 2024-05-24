В Подмосковье до конца недели ожидается высокий класс пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
В лесах Московакой области до конца недели ожидается четверный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие сутки в подмосковных лесах было ликвидировано 2 пожара — в городских округах Шатура и Орехово-Зуево.
Напомним, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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«25 мая в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности. В воскресенье на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».
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Мира Полтева