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В Подмосковье до конца недели ожидается высокий класс пожарной опасности

24 мая 2024, 09:35
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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В лесах Московакой области до конца недели ожидается четверный уровень пожарной опасности. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
За прошедшие сутки в подмосковных лесах было ликвидировано 2 пожара — в городских округах Шатура и Орехово-Зуево.

«25 мая в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском и Шатурском лесничествах — IV класс пожарной опасности. В воскресенье на большей части территории Московской области ожидается IV класс пожарной опасности, в Бородинском, Волоколамском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском лесничествах — III класс пожарной опасности», — подчеркнули в ведомстве.



Напомним, в случае обнаружения возгорания, просьба незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

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#шатура
#лесные пожары
#безопасность
#комлесхоз мо
#орехово-зуево
В Павловском Посаде первый замглавы провел пеший обход центральных улиц
24 мая 2024, 10:25

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провел пеший обход центральных улиц города. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Обход был проведен по просьбам жителей, которые в рамках личных встреч рассказали о волнующих их вопросах.

«По адресу улица Тихонова, дом 86/16 к нему обратились жильцы с проблемой подтопления придомовой территории. Источником подтопления, по словам жителей, является зоомагазин, расположенный на цокольном этаже дома. С руководством магазина будет проведена беседа и рассмотрены варианты устранения нарушения», — подчеркнул замглавы.

По вопросу ремонта балконов и кровли в начале июня подрядчик проведет техническое обследование. О работе кафе, которое находится на первом этаже дома вопрос будет отработан совместно с торговым отделом и коллегами из Роспотребнадзора.

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#павловский посад
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Суд рассмотрит жалобы на арест генерала Попова
«Ъ»: суд рассмотрит просьбу защиты об освобождении генерала Попова
24 мая 2024, 10:21

Фото: Минобороны РФ

Органы следствия и сторона защиты бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обратились в суд с ходатайством об избрании генералу меры пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
24 мая жалоба адвоката Попова будет рассмотрена окружным военным судом.

Напомним, экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов был задержан правоохранителями по подозрению в мошенничестве. Следствие установило его причастность к краже более 1700 тонн изделий металлопроката, предназначенного для нужд спецоперации на территории Украины.

Попов не признает свою вину и обжалует свое заключение в СИЗО.

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#рф
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Многоуровневый паркинг строят в жилом комплексе «Радость»
24 мая 2024, 10:10

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

В ЖК «Радость» построят многоуровневый паркинг на 355 машино-мест. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
ЖК «Радость» расположен в городском округе Солнечногорск.

«Общая площадь многоуровневого надземного паркинга с постом мойки АТС на 355 машино-мест составит более 13,5 тыс. кв. метров. Он будет расположен за домами—вне двора. Территория рядом с паркингом будет благоустроена. Жилой комплекс «Радость расположен в деревне Радумля Солнечногорского округа, рядом с ЦКАД, в 28 км от МКАД по Ленинградскому шоссе», — поделились в пресс-службе.

Также в пешей доступности от комплекса находится железнодорожная станция Поварово-2. Помимо паркинга в ЖК предусмотрен детский сад на 200 мест, поликлиника, школа, стадион и кадетский пансион.

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Бывшему командующему 58-й армией ВС России предъявлено обвинение
Экс-командующему 58-й армией ВС РФ Ивану Попову предъявлено обвинение
24 мая 2024, 09:46

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывшему командующему 58-й армией генералу Ивану Попову предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на слова правозащитника.
Адвокат отметил, что Попов свою вину не признает.

Ранее сообщалось, что экс-командующий 58-й армией Иван Попов причастен к хищению металлопроката. Стоимость ущерба превышает 130 миллионов рублей. Следователи установили, что более 1700 тонн изделий предназначались для нужд СВО. В настоящее время следствие по делу продолжается. Предварительно, к краже в особо крупном размере также может быть причастен предприниматель из Краснодара, чье имя не разглашается.

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#следователи
#адвокат
#мошенничество
#сво
#минобороны
#рф
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Принадлежавший арестованному замминистра обороны Иванову внедорожник сняли с продажи
РИА Новости: Chevrolet Suburban замминистра обороны Иванова сняли с продажи
24 мая 2024, 09:41

Фото: РИА Новости

Внедорожник Chevrolet Suburban, который ранее принадлежал замглавы Минобороны Тимуру Иванову и затем переоформленный на его экс-супругу, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в прошлом году автомобиль переоформляли, но недавно он попал в аварию и был продан. Согласно информации источника, машину планировали перепродать за два с половиной миллиона рублей, однако в настоящий момент ее сняли с продажи по неизвестной причине.

Напомним, 23 апреля Следственный комитет России сообщил о задержании заместителя министра обороны Тимура Иванова по подозрению в получении взятки. Возбуждено уголовное дело. 24 апреля, Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны России Тимура Иванова.

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#суд
#следственный комитет
#автомобиль
#уголовное минобороны рф
#тимур иванов
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«Стоя по-собачьи»: перечислены лучшие секс-позы для пожилых людей
24 мая 2024, 08:08

Фото: istockphoto/dragana991

Пожилые люди, несмотря на распространенное убеждение об отсутствии у них интимной жизни, часто занимаются сексом. Об этом заявила сексопатолог Алия Мур, приводит ее слова Women`s Health.
По словам эксперта, лучшей и безопасной позой для пожилых любовников является так называемая позиция «ложки». Положение партнеров лежа требует минимум движений и обеспечивает полное соприкосновение тел. К тому же она минимизирует вероятность появления боли в суставах.
Мур пояснила, что при такой секс-позиции партнеры должны лечь на бок, мужчина должен быть сзади женщины.

Также распространена поза «стоя по-собачьи». Женщина должна лечь телом на кровать, при этом ноги должны оставаться на полу. Мужчина располагается стоя сзади, положа руки на берда партнерши. Такие позиции будут безопасными для пожилых людей, кроме того, они не требуют хорошей физической подготовки, заключила сексолог.

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#секс
#женщина
#мужчина
#пожилые люди
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В Госдуме предложили сократить на два часа рабочую пятницу
Вице-спикер Чернышов предложил сократить на два часа рабочую пятницу для женщин
24 мая 2024, 07:44

Фото: istock / Doucefleur

Вице-спикер ГД Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты России Антону Котякову. Он предложил сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней заработной платы. Об этом пишет РИА Новости.
«В связи с вышеизложенным прошу вас рассмотреть инициативу об установлении сокращённой на два часа рабочей пятницы для женщин», — говорится в письме.

Отмечается, что мера должна стать обязательной для бюджетной сферы, муниципальных и государственных служащих.

Ранее, российское правительство внесло в Госдуму законопроект о лишении водительских прав на полтора года за сокрытие номеров. Соответствующий документ опубликован в Системе обеспечения законодательной деятельности. В пояснительной записке указано, что законопроект коснется специальных устройств, которые позволяют скрыть автомобильный регистрационный номер. Если правонарушение выявлено, водителю грозит лишение прав на срок от одного до полутора лет, а также изъятие устройства.

На борту российских самолетов появится Wi-Fi. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«До восьми лет»: Юрист рассказала, за какой цветок на даче можно попасть в тюрьму
«Прайм»: дачников могут оштрафовать или посадить в тюрьму за выращивание ипомеи
24 мая 2024, 06:35

Фото: istock / Abdulkadir ARSLAN

За выращивание на дачном участке вьюнка, или ипомеи трехцветной, которое содержит вещество эргин, может быть серьезные наказания, вплоть до уголовной ответственности. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.
Как утверждает юрист, недавно российской ввело законодательство наказание за выращивание этого растения.

По закону, за выращивание от 10 до 11 растений можно попасть в места лишения свободы на 2 года, а за 100 и более цветов — до 8 лет тюремного заключения.

Садоводов, которые занимаются выращиванием этого цветка, могут преследовать по статье 231 Уголовного кодекса РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

Как считает Кудерко, суд может квалифицировать наличие более десяти растений как крупный размер, а более ста корней ипомеи — как особо крупный размер. Стоит отметить, что «источник» появления растения также может повлиять. Имеется в виду, выросли ли растения самостоятельно или были намеренно посажены владельцами участка.

Собственникам участков, на которых завелась запрещенная растительность, стоит его уничтожить, подытожила эксперт.

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#растения
#юрист
#адвокат
#наказание
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«Генерала подставили»: Жена замначальника Генштаба Шамарина выдвинула свою версию ареста
«Известия»: супруга замначальника Генштаба Шамарина заявила, что его подставили
24 мая 2024, 06:15

Фото: istock / Atstock Productions

Супруга замначальника Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ генерал-лейтенанта Вадима Шамарина Елизавета заявила, что ее мужа подставили.
235-й гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца Шамарина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщил источник «Известий», деньги Шамарину одолжил знакомый, после чего на генерала написали заявление сослуживцы. Женщина отметила, что деньги предназначались в качестве подарка на свадьбу сына и были переданы мужу незадолго до его ареста.

Для подтверждения своих слов супруга офицера указала на показания его сослуживцев, которые говорят, что Шамарин сам попросил деньги.

Ранее сообщалось, что суд арестовал главу управления департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Владимира Вертелецкого. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#деньги
#женщина
#заявление
#вс рф
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