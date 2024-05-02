В Подмосковье до конца недели сохраняется третий уровень пожарной опасности

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Комлесхоз составил прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 2-4 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
2 мая на территории региона преобладает III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.
Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или в службу 112.
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«3 мая на территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. А 4 мая на большей части территории Московской области ожидается также III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — всего 2-6С. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей», — подчеркнули в ведомстве.
Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или в службу 112.
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Мира Полтева