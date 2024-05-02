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В Подмосковье до конца недели сохраняется третий уровень пожарной опасности

02 мая 2024, 10:20
Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

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Комлесхоз составил прогноз пожарной опасности в лесах Московской области на 2-4 мая. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
2 мая на территории региона преобладает III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности.

«3 мая на территории Московской области ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском лесничестве — II класс пожарной опасности. А 4 мая на большей части территории Московской области ожидается также III класс пожарной опасности. Сегодня и в ближайшие дни температура будет 10-12С, ночью — всего 2-6С. Синоптики обещают переменную облачность, без дождей», — подчеркнули в ведомстве.



Стоит отметить, что в случае обнаружения возгорания, необходимо сообщить о нём по номеру горячей линии лесной охраны или в службу 112.

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МО Украины захотело ограничить спутниковую съемку территории страны
02 мая 2024, 10:32

Фото: iStock/digitalmazdoor digitalmazdoor

Представители МО Украины встретились с руководством неназванной спутниковой компании, чтобы обсудить ограничение съемки территории страны из космоса. Об этом заявило ведомство в своем Telegram-канале.

Отмечается, что впоследствии запись была удалена. По словам заместителя министра обороны страны Екатерины Черногоренко, спутниковые компании проводят съемку страны ежедневно. По её мнению, снимки могут быть использованы РФ в военных целях. Она выразила благодарность партнерам за готовность подписать меморандум. Название компании не называлось «из соображений безопасности».

Власти Украины захотели ограничить спутниковую съемку в условиях военного положения. Минобороны планирует продлить контракт с компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В трёх почтовых отделениях Подмосковья сменился график работы
02 мая 2024, 10:12

Фото: iStock/JessAerons

Три почтовых мини-отделения, расположенных в Пушкине, Одинцове и Лобне, перешли на режим работы без выходных и перерывов на обед, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь эти отделения Почты России работают по будним дням с восьми утра до восьми вечера, а по субботам и воскресеньям — с девяти утра до шести вечера», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в отделениях Почты России клиенты могут получить не только полный спектр почтовых услуг, но и забрать посылки, заказанные на маркетплейсе Ozon. Для этого на стадии оформления покупки достаточно выбрать ближайшее отделение.

Адреса и графики работы всех отделений Почты России размещены на сайте компании и её мобильном приложении.

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Загруженность дорог Подмосковья утром 2 мая составляет 3 балла
02 мая 2024, 09:54

Фото: istockphoto / MaYcaL

В четверг утром, 2 мая, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
На пяти федеральных трассах и восьми шоссе наблюдается затруднение движения в сторону Москвы.

«Проезд по направлению к столице затруднён на следующих федеральных трассах: М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-5 «Урал» и М-7 «Волга», а также на следующих шоссе: Варшавское, Ленинградское, Киевское, Новорижское, Дмитровское, Носовихинское, Пятницкое и Щёлковское», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме этого, в министерстве просят водителей быть более внимательными при перестроениях, соблюдайте скоростной режим и не отвлекайтесь на телефон.

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#подмосковье
#телефон
#проезд
#шоссе
#скоростной режим
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В Подмосковье нейросеть помогла устранить около 400 нарушений на стройках
02 мая 2024, 09:51

Видео: пресс-служба Мингосуправления МО

Искусственный интеллект мониторит ситуацию на стройках Московской области с октября прошлого года, за это время с помощью нейросети было выявлено и оперативно исправлено около 400 нарушений, касающихся безопасности и темпов строительства, сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.
«Нейросеть умеет распознавать 22 класса данных, которые объединены в категории: «Здание», «Техника и люди», «Собаки», «Пожары». Например, искусственный интеллект может выявить, есть ли прогресс в строительстве, надета ли на рабочем каска, какая техника задействована и прочее», — пояснила глава областного министерства Надежда Куртяник.
Она добавила, что благодаря искусственному интеллекту скорость реагирования на нарушения сократилась с получаса до одной минуты.

Нейросеть получает информацию через видеокамеры системы «Безопасный регион». Если фиксируется то или иное нарушение, автоматически формируется задание на его устранение. Ответственный работник проверяет информацию, и если она подтверждается, то застройщик должен всё исправить в установленные регламентом сроки.

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В МВД предложили сделать обязательным флаг России на номерах автомобилей
«Коммерсантъ»: МВД хочет сделать обязательным флаг РФ на автомобильных номерах
02 мая 2024, 08:58

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

Российский флаг может стать обязательным атрибутом номерных знаков машин в РФ. Об этом информирует «Коммерсантъ».
В настоящее время не уточняется, когда нововведение вступит в силу. По информации источника, поправки предлагается внести в ГОСТ «Знаки государственные регистрационные транспортных средств».

На сегодняшний день наличие российского флага на автомобильных номерах не является обязательным. Введение данной нормы предложил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, нововведение не будет иметь обратной силы. Отмечается, что водителей, которые уже получили номера без триколора, поправки касаться не будут.

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С рыбопромышленников Дальнего Востока взыскали миллиарды рублей
02 мая 2024, 08:31

Фото: iStock/gorodenkoff

Арбитражный суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры к Дмитрию Дремлюге и ряду других ответчиков по делу о незаконной добыче водных биоресурсов. Сумма требований составила 17,4 млрд рублей. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.
Иск был подан надзорным органом не только к физическим, но и юридическим лицам.

Напомним, Генпрокуратура направила судебный иск в январе. По делу о незаконной добыче ресурсов требовалось привлечь к ответственности «крабовых королей». Общая сумма иска ко всем фигурантам дела составила 358 млрд рублей. В числе ответчиков были Дмитрий Дремлюга и Олег Кан. Последний в марте 2024 года был заочно приговорен к 17 годам колонии за организацию убийства предпринимателя.

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#суд
#генпрокуратура
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Подполье сообщило о немецких зенитках Gepard на румынско-украинской границе
02 мая 2024, 08:24

Фото: iStock/Ruthie Arora

Немецкие самоходные зенитные установки Gepard были замечены в городе Килия-Веке на румынско-украинской границе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.

По его словам, пророссийские активисты сфотографировали западную технику, которая размещена через реку Дунай от города Килия Одесской области. Он отметил, что пока не известно готовят немецкие самоходные зенитные установки Gepard к боевым действиям или к отправке на Украину.

Координатор подполья сообщил, что в Одесской области активисты фиксируют скапливание значительных сил на румынской границы. Через мосты в населенных пунктах Затока и Маяки по ночам в сторону Украины едут груженые составы. По его словам, в ангарах аэропорта в городе Измаил, который сейчас не действует, ВСУ разместили несколько пикапов с крупнокалиберными зенитными пулеметами. Они используют их для защиты акватории Дуная от ударов беспилотников РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее Лебедев сообщил, что ВС РФ ударили по ангару с украинской техникой в селе Дмитровка Николаевской области. По его словам, украинские источники утверждали, что в уничтоженных ангарах ничего не было, однако, «то, чего «не было» вывозили грузовиками», заключил Лебедев.

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В МИД Украины заявили о повреждении более половины энергосистемы Украины
Глава МИД Украины Кулеба: более половины всей энергосистемы страны повреждено
02 мая 2024, 03:56

Фото: istock / vladj55

Более половины всей энергосистемы Украины повреждено. Об это сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба интервью изданию Foreign Policy.
На Украине в последнее время из-за серьезных повреждений ряда объектов генерации и передачи электроэнергии наблюдается дефицит мощности в сетях. Энергосистема регулярно привлекает аварийную помощь из-за границы, часто на протяжении всех суток, существенными являются и объемы импорта. Граждан призывают не включать энергоемкие приборы во время пиковых нагрузок утром и вечером.

Ранее Кулеба заговорил о «коммуникациях» с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Российские военнослужащие наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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#электроэнергия
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Постпред Украины при ООН намекнул на атаку на Крымский мост
Постпред Украины при ООН Кислица намекнул на будущий удар по Крымскому мосту
02 мая 2024, 02:03

Фото: istock / Ekaterina Utorova

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в X намекнул на готовящуюся атаку на Крымский мост.
Кислица опубликовал коллаж, который содержит 6 «основных типов мостов на 2024 год». В частности, на картинках показаны Арочные мосты, Консольные мосты, Вантовые мосты, Подвесные мосты, Связанные арочные мосты, Керченские мосты. У последней надписи отсутствует изображение.

В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру
В Орловской области дроны ВСУ повредили инфраструктуру

До этого посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс выложил подобный пост с намеком на готовящийся удар по Крымскому мосту. Экс-глава литовского МИД опубликовал коллаж с изображением моста и кадром пуска ракеты.

Запись Линкявичюса прокомментировал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, сказав, что он еще пожалеет «о всех подобных оплошностях».

Ранее депутат Госдумы Леонид Ивлев допустил повторение атак Крыма с использованием ракет ATACMS. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#ракеты
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