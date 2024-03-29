В Подмосковье дороги загружены на 3 балла в пятницу утром

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В пятницу утром, 29 марта, загруженность дорог Московской области составляет 3 балла. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В регионе на дорогах было зафиксировано почти 900 тысяч автомобилей.
В министерстве рекомендуют водителям и пешеходам быть внимательными на дорогах, не совершать резких манёвров и соблюдать дистанцию.
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«Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга» и М-8 «Холмогоры», а также на Варшавском, Волоколамском, Ленинградском, Киевском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева