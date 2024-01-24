В Подмосковье дорожными службами было восстановлено неработающее освещение

Дорожники Подмосковья восстановили неработающее освещение. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Специалистами Мосавтодора было восстановлено освещение на региональных дорогах Подмосковья в 5 городских округах.
Стоит отметить, что некорректно функционирующее освещение создает аварийные ситуации и может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий. Во избежание непредвиденных ситуаций специалистами проводится постоянный мониторинг наружного освещения и оперативное устранение неполадок.
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«Дорожные службы отремонтировали неработающее освещение в Ступине на ул. Горького, в Кашире на Каширском проспекте, в Дмитрове на Рогачевском шоссе, в Климовске на ул. Победы, в Дедовске на путепроводе через ж/д пути, а также на Старосимферопольском шоссе в Чеховском городском округе», — поделись в министерстве.
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Мира Полтева