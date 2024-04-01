В Подмосковье досрочный период сдачи ЕГЭ продлиться до 22 апреля

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В этом году сдавать ЕГЭ в Московской области будут 39 000 человек. Сейчас наблюдается увеличение интереса к естественно-научным предметам у школьников.
«В этом году выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному из предметов перед поступлением в вуз. Если учащийся не согласен со своим результатом или считает, что из-за излишнего волнения сдал экзамен не достаточно хорошо, то он получит шанс увеличить свой балл. Стоит подчеркнуть, что первый результат в этом случае будет аннулирован, а выбрать лучший из двух нельзя. Так называемый Президентский день о пересдаче пройдет 4 или 5 июля, а заявление необходимо подать до 1 июля», – подчеркнули в пресс-службе.
Стоит отметить, что досрочный период стартовал 22 марта.
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