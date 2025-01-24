В Подмосковье единовременную выплату получили более 500 блокадников

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Единовременную выплату в размере 3 тысяч рублей перечислили жителям Подмосковья, награжденным медалью «За оборону Ленинграда», и знаком «Жителю блокадного Ленинграда», общее число получателей в регионе составило более 500 человек, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.
«Выплата на счета ветеранов переводится автоматически, без заявления», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что помимо единовременной выплаты, ветераны-блокадники, проживающие в Московской области, получают различные меры поддержки: компенсацию на оплату ЖКУ, бесплатные путёвки в санаторий и компенсации стоимости проезда туда, бесплатные лекарства, бесплатный проезд на общественном транспорте и пр.
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Лев Каштанов