В Талдоме спасли упавшую в колодец собаку

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Бездомную собаку, провалившуюся в заполненный водой колодец в посёлке Северный Талдомского городского округа, вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«О том, что собака провалилась в коллектор и скулит оттуда, сообщили в службу спасения «Система-112» жители Северного. Спасатели выехали по вызову, и на месте обнаружили собаку на дне двухметрового колодца, в воде», — говорится в сообщении.Спасательная операция началась немедленно: работники Мособлпожспаса откачали воду из коллектора мотопомпой, установили в колодце лестницу, спустились по ней и накинули на собаку спасательную петлю. Остававшиеся снаружи спасатели за верёвку вытащили собаку на поверхность. Как только с собаки сняли спасательную петлю, напуганное животное убежало в неизвестном направлении.
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