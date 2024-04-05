В Серебряных Прудах спасатели помогли бобру вернуться домой

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Заблудившегося бобра спасли работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в округе Серебряные Пруды. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу«Система-112» позвонили очевидцы, которые увидели крупного грызуна в подъезде многоквартирного жилого дома.
Стоит отметить, что неожиданный гость был замечен в в посёлке Успенский городского округа Серебряные Пруды.
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«Прибыв на место происшествия, работники ГКУ МО «Мособлпожспас» выпустили незваного гостя из подъезда, а затем с помощью спасательной верёвки с петлёй на конце поймали животное. Затем специалисты аккуратно перенесли бобра в аварийно-спасательную машину и доставили его в ветеринарную клинику. К счастью, заблудившийся в каменных джунглях зверёк оказался здоров. Спасатели отвезли его к водоёму, расположенному рядом с посёлком, и вернули бобра в привычную среду обитания», — поделился замначальника территориального управления № 12 Эдуард Морозов.
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Мира Полтева