Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге

В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге

В Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехали на дороге
15 марта 2024, 12:22
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехала машина. Об этом сообщает «Фонтанке».
Инцидент произошёл в Выборгском районе города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где на неё наехал другой автомобиль. А затем в него сзади врезалась ещё одна машина.

На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.


Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.

В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.

Читайте также:

Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове

Четыре человека сгорели заживо после столкновения легковушки с трактором в Башкирии

Сын известной писательницы сбил пять человек и сбежал за границу при помощи матери
#санкт-петербург
#авария
#пенсионерка
#смерть
#дтп
#скорая помощь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Самаре 18-летняя девушка скончалась после ужина роллами в ресторане
15 марта 2024, 12:00

Фото: iStock/sreeyashlohiya

В Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что в начале марта девушка вместе со знакомым посетила ресторан «Фуджи». Молодые люди заказали несколько видов роллов. После ужина пара отправились на прогулку, однако девушке резко стало плохо.

У нее появились боли в животе и начались проблемы с дыханием. Пострадавшую без сознания госпитализировали.

Девушка скончалась от остановки сердца. Сотрудники правоохранительных органов опросили работников ресторана и отца погибшей. Он рассказал, что у девушки с раннего возраста была аллергия на рыбу.

Читайте также:

В Москве две женщины умерли после отравления метадоном

Ребёнок умер после того, как поел арбуз в Кемеровской области

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
#аллергия
#девушка
#ресторан
#смерть
#госпитализация
#еда
#рыба
#рестораны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный хирург извлек из щеки раненого бойца ВС РФ предмет, похожий на боеприпас
15 марта 2024, 11:26

Фото: iStock/Andy___Gin

Военный хирург Сергей Кучиц извлек из щеки раненого российского бойца предмет, похожий на самодельный боеприпас. Об этом рассказал журналист Дмитрий Зименкин в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что рентген не смог точно определить происхождение инородного предмета в щеке военнослужащего. При этом было видно, что он имеет цилиндрическую форму. В момент операции показался край цилиндра, с деталью, похожей на нажимной капсуль-детонатор.

Как рассказал журналист, в этот момент военный хирург Сергей Кучиц скомандовал всем покинуть операционную и продолжил работать. Он был одет в бронежилет, тактические очки и каску. Оперировал с одной лишь мыслью: «С Божьей помощью не взорвется».

Читайте также:

Раненый прапорщик Банзаракцаев отбил наступление ВСУ в зоне СВО

Раненый российский боец записал видео перед смертью, но чудом выжил

Раненый российский боец на себе вытащил товарища из-под огня ВСУ - видео
#журналист
#хирург
#операции
#рентген
#очки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пьяный водитель без прав устроил страшное ДТП в Волхове
15 марта 2024, 10:52

Фото: iStock/conejota

Авария произошла в ночь на 15 марта на Новоладожском шоссе. Двадцатилетний юноша в состоянии алкогольного опьянения решил покатать друзей на своём ВАЗ 2114, об этом сообщает издание «Фонтанка».
По данным следствия, вместе с водителем в автомобиле находилось еще четыре человека. Подъезжая к улице Вали Голубевой, юный лихач не справился с управлением, съехал с дороги и на полной скорости врезался в дерево.

«В результате ДТП 21-летний пассажир отечественного автомобиля скончался на месте происшествия, еще одна пассажирка — 17-летняя девушка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована», — сообщили в ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По итогам освидетельствования водителя на состояние алкогольного опьянения на месте происшествия было выявлено 0,826 млг/л алкоголя. Кроме того, оказалось, что у инициатора идеи покататься вовсе не имеется водительских прав. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ («Нарушение ПДД»), нарушителя отправили в изолятор временного содержания.

Читайте также:

SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова

В Приморье осудят мужчину за вывоз леса в Китай на сумму более миллиарда рублей

Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки
#дтп
#санкт-петербург
#ленинградская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»
15 марта 2024, 10:32

Фото: iStock/Akintevs

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело за госизмену. Мужчина передавал представителям украинских ВС данные о предприятиях оборонно-промышленного комплекса в регионе. Об этом сообщает ГТРК «Пенза» со ссылкой на УФСБ региона.
Отмечается, что 58-летнего Игоря Н., охранника ТЦ «Горизонт», задержали 14 марта. В его доме был проведен обыск, в результате которого сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны.

По словам задержанного, он на регулярной основе передавал информацию о предприятиях ОПК в различных мессенджерах. Как сообщает Telegram-канал Baza, против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы сроком до двадцати лет.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями.

Читайте также:

ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями

На жителя Твери завели уголовное дело по статье «Госизмена»

ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов
#телефоны
#тц
#telegram
#опк
#пво
#уголовное дело
#фсб
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: ФНС заблокировала счета компании Гарика Харламова
15 марта 2024, 10:28

Фото: iStock/claudiodivizia

ФНС заблокировала счета предприятия по доставке еды «Здрасьте, приехали!», которое принадлежит Харламову. В ближайшее время бизнес может быть ликвидирован, пишет Telegram-канал SHOT.
Российский юморист, телеведущий Гарик Харламов открыл компанию по доставке еды и напитков в мае 2022 года. Руководителем сделал свою сводную сестру, 24-летнюю Алину Маланию.

По информации Федеральной налоговой службы, на требование ведомства предоставить бухгалтерскую отчётность компании за 2023 год, никаких документов предоставлено не было. Из-за отсутствия налоговой декларации было принято решение заблокировать счета предприятия. Пользователи в сети предположили, что Харламов больше делал акцент на «очную» продажу своей ​продукции.

Читайте также:

На охранника из Пензы возбудили уголовное дело по статье «Госизмена»

В Приморье осудят мужчину за вывоз леса в Китай на сумму более миллиарда рублей

В Новосибирской области завели уголовное дело на мать, убившую грудного ребенка
#налоги
#фнс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковных пенсионеров предупредили об орудующих в регионе лжеврачах
15 марта 2024, 10:21

Фото: iStock/Highwaystarz-Photography

Мошенническую схему с использованием темы медицинской помощи начали использовать злоумышленники в Московской области. Чаще всего в качестве жертв они выбирают пожилых людей, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
«Обман происходит следующим образом: пенсионеру звонит человек, который представляется работником поликлиники, и рассказывает, что последние анализы абонента выявили наличие серьёзной болезни. При этом есть некая спецпрограмма, попав в которую, можно получить лечение. Но количество мест в программе ограничено и участие платное, поэтому надо срочно перевести деньги», — говорится в сообщении.
Иногда мошенники уверяют, что лечение вне программы обойдётся пациенту в десятки раз дороже, чем запрошенные ими суммы, либо что другого лечения вообще не существует.
Людям, которым поступают подобные звонки, необходимо проявлять бдительность и проверять всю информацию. Если кто-то говорит, что звонит из поликлиники, следует самостоятельно связаться с медучреждением. Тогда обман вскроется, а вы сохраните деньги и нервы.

Читайте также:

Mash: Мошенники выманили у жены участника СВО 62 миллиона рублей

Мошенники начали использовать телеграм-каналы Подмосковья для выманивания денег

Новая схема обмана: Мошенники придумали налог на спецоперацию
#мошенники
#гурб
#мошенничество
#пенсионеры
#медицина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ в Москве задержала украинского агента, путавшего ПВО ложными целями
15 марта 2024, 10:13

Фото: iStock/irene_rebrova

В Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Об этом сообщили в ФСБ России.
Согласно информации следствия, злоумышленник по собственной инициативе установил контакт с представителями украинских спецслужб и одной из националистических военизированных террористических организаций. Преступник совершал пропагандистские действия и отправлял отчеты о проделанной работе.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело о госизмене. В настоящее время украинский агент по решению суда заключен в СИЗО.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. В отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене.

Читайте также:

ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов

ФСБ задержала причастных к рассылке сообщений об угрозах взрывов в школах

В Абакане мужчина с топором напал на людей
#уголовное фсб
#мужчина
#сизо
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Абакане мужчина с топором напал на людей
15 марта 2024, 09:47

Фото: iStock/FOTOKITA

Мужчина с топором напал на людей в Абакане. На данный момент известно об одном пострадавшем, однако их может быть больше. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Сообщается, что нападавшего задержали сегодня утром, 15 марта, рядом с одним из жилых домов на перекрестке улиц Некрасова и Кирова. Преступник бегал без футболки с топором, после нанес серьезные увечья 40-летнему мужчине обухом от топора.

Пострадавший госпитализирован с ушибом мозга и переломом теменной кости. По данным правоохранительных органов, еще один человек могу получить резаные ранения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Против него возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

В Новосибирской области завели уголовное дело на мать, убившую грудного ребенка

Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки

В Махачкале арестовали еще одного полицейского по делу о смерти мужчины от пыток
#уголовное пострадавший
#человек
#мужчины
#нападение
#госпитализация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Приморье осудят мужчину за вывоз леса в Китай на сумму более миллиарда рублей
15 марта 2024, 09:22

Фото: iStock/sasun bughdaryan

В Приморском крае прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении местного жителя, который в составе организованной преступной группировки (ОПГ) вывез из России в Китай древесины более чем на миллиард рублей. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на источники в ведомстве.
Следствие сообщает, что в период с 2015 по 2019 годы мужчина был в составе ОПГ и реализовывал схему незаконного вывоза с территории Российской Федерации древесины различных пород — дуб, ель, ясень и прочих.

Нарушитель смог сбыть продукции в объеме более 125 тысяч кубометров. Выручка составила более 1 миллиарда рублей. Древесину вывозили в Китай с территории Хабаровского края и Приморья.

Уголовное дело на контрабандиста в дальнейшем рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. Для исполнения приговора наложен арест на имущество обвиняемого.

Два соучастника обвиняемого скрылись за пределами России и объявлены в международный розыск.

Читайте также:

В Новосибирской области завели уголовное дело на мать, убившую грудного ребенка

Забившие прохожего из-за сигареты российские подростки получили сроки

Москвичка перелезла через ограду и украла все подснежники в Ботаническом саду
#россия
#китай
#лес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф