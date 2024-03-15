В Петербурге пенсионерку дважды переехали на дороге

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В Санкт-Петербурге 68-летнюю пенсионерку дважды переехала машина. Об этом сообщает «Фонтанке».
Инцидент произошёл в Выборгском районе города. Женщина переходила дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. От удара пенсионерку отбросило на встречную полосу, где на неё наехал другой автомобиль. А затем в него сзади врезалась ещё одна машина.
На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.
Отмечается, что по факту произошедшего организована проверка.
В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.
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На место быстро прибыла скорая помощь. Врачам не удалось спасти женщину.
В настоящее время движение на Кантемировской улице, где произошла трагедия, сильно затруднено в обе стороны.
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Анастасия Чинкова