Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области

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На трассе в Омской области столкнулись два грузовика и микроавтобус. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Сообщается, что авария произошла на 565-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительной информации, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota, в результате чего машины загорелись.
В салоне находились шесть человек, все они погибли. Также старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что число погибших достигло семи. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина.
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В салоне находились шесть человек, все они погибли. Также старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что число погибших достигло семи. Возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова