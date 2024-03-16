В Петербурге полицейские попали в ДТП по пути на избирательный участок, один погиб

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Двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. Об этом пишет «Фонтанка» в своём Telegram-канале, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что авария произошла под Санкт-Петербургом в 7:20 утра 16 марта. Автомобиль Lada Granta, в котором ехали полицейские, столкнулся с грузовиком Scania.
В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина. А его напарница 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла получила серьёзные травмы. В настоящее время она находится в больнице.
По факту аварии организована проверка.
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В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина. А его напарница 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла получила серьёзные травмы. В настоящее время она находится в больнице.
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Анастасия Чинкова