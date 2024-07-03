В Подмосковье эвакуировали более 46 тыс. неправильно припаркованных машин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 46 тысяч машин, припаркованных с нарушением правил стоянки и остановки, эвакуировали с улиц Московской области за второй квартал текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за апрель, май и июнь было эвакуировано более 46 тысяч машин. Больше всего неправильно припаркованных автомобилей в этот период эвакуаторы увезли с улиц округа Красногорск — 4712 машин», — говорится в сообщении.На второе место антирейтинга по числу эвакуированных автомобилей вышел округ Мытищи, где на штрафстоянки попали 4134 машины. Третье место занял Ленинский округ с 3849 эвакуированными машинами, а на четвёртом месте оказался округ Химки, где эвакуировали 3849 машин.
Узнать, где находится автомобиль, эвакуированный в Московской области, можно по номеру 112 или через сайт Центра безопасности дорожного движения Московской области.
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Лев Каштанов