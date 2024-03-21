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Жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд

21 марта 2024, 09:57
Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Фото: iStock/Yuriy Stukalo

Тёплая весенняя погода, установившаяся в столичном регионе, сделала лёд на водоёмах Подмосковья ненадёжным, выходить на него опасно для жизни. Об этом жителей Московской области предупреждают в региональном министерстве экологии и природопользования, сообщает пресс-служба ведомства.

«Под воздействием плюсовых температур и солнечных лучей лёд плавится. Кроме того, меняется его структура: даже там, где слой льда пока остаётся большим, он становится пористым и рыхлым», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.
Он добавил, что любители подлёдной рыбалки, а также те, кто за зиму привык срезать дорогу в магазин или домой по замёрзшим водоёмам, зачастую не осознают всю степень опасности и игнорируют весенние изменения. Однако сейчас регион вступил в период активного снеготаяния, поэтому выходы на лёд совершенно недопустимы.

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В Подмосковье выявили около 30 нарушений правил торговли мясом
21 марта 2024, 11:26

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Месячник качества и безопасности мяса и мясной продукции проводится с начала марта на территории Московской области, за это время было выявлено около 30 нарушений правил торговли данными товарами, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

«В настоящее время было предпринято уже 78 выездов, в ходе которых проверено 105 торговых точек: это магазины, рынки и торговые центры. Проверка показала, что на точках мясная продукция продаётся с нарушениями, в числе которых отсутствие ветеринарных документов на товар, информации о продавце, промышленной маркировки и упаковки», — сообщил глава министерства Владислав Мурашов.

Проверки продолжаются. В них участвуют представители областного Минсельхозпрода, подведомственных министерству учреждений и муниципальных администраций.

Жителей Московской области призывают не покупать мясо с рук, так как данная продукция может быть опасна для здоровья. О продаже некачественной продукции следует сообщать в региональный Роспортребнадзор по телефону: 8-800-100-50-14.

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В трёх округах Подмосковья проверили защиту от паводков объектов ЖКХ
21 марта 2024, 11:06

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Выполнение противопаводковых мероприятий на десяти объектах жилищно-коммунального хозяйства проверили в трёх подмосковных городских округах специалисты региональной аварийно-восстановительной служба (МОС АВС), сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Проверки были проведены в зонах, которым угрожает подтопление, в Богородском округе, Луховицах и Щёлкове», — отмечается в сообщении.
В ходе проверок были осмотрены семь канализационно-насосных станций, водозаборный узел, котельная и одни очистные сооружения. По итогам проверок были составлены соответствующие акты.

Ранее сообщалось, что в Московской области риск подтоплений есть в 38 городских округах, в пяти из которых он наиболее высок: это Луховицы, Истра, Можайск, Красногорск и Дмитровский округ.

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В Подмосковье свыше 500 организаций занимаются патриотическим воспитанием детей
21 марта 2024, 09:49

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В Подмосковье свыше 500 молодёжных организаций, движений и объединений занимаются патриотическим воспитанием детей. Об этом сообщила пресс-служба Московской областной Думы.
В Мытищинском молодежном центре «Импульс» прошло выездное заседание комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике. В рамках встречи обсудили формирование и реализацию программ военно-патриотического воспитания в регионе.

«На территории области, в том числе в указанном направлении осуществляют деятельность 103 некоммерческие молодёжные организации, более 130 зарегистрированных и около 300 незарегистрированных общественных организаций, свыше 200 молодёжных движений и объединений. В рамках Всероссийских акций «Письмо солдату» и «Посылка солдату» было собрано и направлено более 160 тыс. писем и посылок военнослужащим, участвующим в СВО. В рамках Федерального проекта «Диалоги с Героями» мы провели 12 мероприятий с общим охватом более 15 тыс. человек», - поделился директор центра обеспечения деятельности Общественной палаты Московской области и патриотического воспитания Олег Персиков.

Стоит отметить, что по итогу заседания все предложенные мероприятия будут включены в резолюцию и проработаны.

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В Подмосковье заработал навигатор по цифровым помощникам
21 марта 2024, 09:22

Фото: Фотобанк МО/Пелагия Тихонова

Навигатор по региональным чат-ботам запустили на платформе подмосковного портала госуслуг, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
«Чат-боты мгновенно выдают информацию о графике работы поликлиник, отделений ЗАГС и офисов «Мои документы», о социальных услугах, графике отключения горячей воды и прочем», — говорится в сообщении.
Всего через навигатор можно получить доступ к 14 чат-ботам, в числе которых «Служба технической поддержки Минздрава», «Предприниматель Подмосковья», «Соцуслуги Подмосковья», «Объекты культурного наследия Московской области», «Денис. Цифровой помощник», «Мы рядом» и «МФЦ Московской области».

Ссылка на навигатор по чат-ботам размещена на главной странице регионального портала госуслуг в области меню «Сервисы». Для того, чтобы воспользоваться навигатором, регистрация не понадобится.

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Генпрокуратура назвала инсценировкой смерть «крабового короля» Кана
21 марта 2024, 06:02

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Генпрокуратура назвала инсценировкой заявление о смерти Олега Кана, известного как дальневосточный «крабовый король». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя ведомства в ходе заседания суда по иску ГП к некоторым предпринимателям, в том числе Кану.
Он рассказал, что из ЗАГСов Сахалинской области и Санкт-Петербурга были получены справки о том, что смерть Кана не регистрировались, что по закону является единственным подтверждением юридическим факта смерти.


«В отсутствие соответствующих записей тезис о том, что Кан умер, мы расцениваем как инсценировку», — заявил представитель генпрокуратуры.

Он отметил, что правоохранители активно пытаются привлечь Кана активные как к уголовной, так и гражданско-правовой ответственности за организацию убийства и контрабанду краба.

Сейчас суды рассматривают уголовное дело об организации Каном убийства по найму и иски Генеральной прокуратуры о взыскании почти 400 млрд руб. с Кана и еще одного предпринимателя — Дмитрия Дремлюги. По версии следствия, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко.

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Россияне выбрали лучшие, по их мнению, автомобили
21 марта 2024, 05:42

Фото: iStock/ djedzura

Российские автомобилисты проголосовали за лучшие, по их мнению, марки автомобилей. Об итогах всероссийского исследования «Рейтинги Авто года в России» написала «Российская газета».
В опросе фигурировали автомобили, присутствующие на рынке, в том числе завезенные по параллельному импорту, и отдельно рассматривались те марки, которые официально поставляются в Россию.

В сегменте современных машин первую строчку занял Exeed RX, и по смешанным поставкам и по официальным.

В многоцелевых машинах первое место отдано Lada Largus Cross. Второе место заняла Chery Tiggo 7 Pro. При этом среди семейных автомобилей Chery Tiggo 7 Pro заняла первое место.

В рейтинге надежных автомобилей на первой строчке оказался Subaru Forester. А из тех, которые продаются официально, на первой строчке расположилась Lada Niva Legend.

В гибридах и электрокарах участники опроса выбрали Audi E-tron. А среди официально поставляемых на рынок — Voyah Free.

Из автомобилей с пробегом лидерами стали в качестве легенды Lada 4x4, как выгодная покупка — Toyota Corolla, первое авто — Ford Focus и доступная надежность — Toyota Camry.

Лидером по узнаваемости стали Chery и Exeed. А Lexus спустился в самый конец списка.

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В Британии начали расследование о попытке кражи медицинских данных Кейт Миддлтон
NYT: в Британии начали расследование о попытке кражи медицинских данных Миддлтон
21 марта 2024, 05:23

Фото: РИА Новости/ Владимир Песня

Daily Mirror и New York Times сообщили о расследовании в отношении сотрудников частной клиники The London Clinic, где лечилась Кейт Миддлтон, супруга наследника британского престола принца Уильяма. Они подозреваются в попытке получить доступ к медицинским данным принцессы Уэльской, пишут издания.
Согласно статье Daily Mirror, одного из сотрудников клиники поймали в момент просмотра данных принцессы. Удалось ли сотруднику получить доступ к файлам или поделиться ими с кем-либо за пределами учреждения, неизвестно, сказано в материале NYT.

17 января Кенсингтонский дворец сообщил о плановой госпитализации Кейт Миддлтон для операции на брюшной полости. Позже в СМИ появились публикации об ухудшении здоровья принцессы и обсуждения ее исчезновения с публичных мероприятий. 20 марта Кейт Миддлтон впервые после этих новостей заметили на публике вместе с супругом.

В аккаунтах принца и принцессы Уэльских в социальных сетях, а также на сайте Кенсингтонского дворца была опубликована первая фотография Кейт Миддлтон после перенесенной операции. Ведущие мировые СМИ написали о признаках значительного редактирования изображения. После этого фотография была отозвана всеми крупными информагентствами, а принцесса Уэльская заявила, что за манипуляциями со снимком стоит она сама.

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#операции
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На Сахалине паром с пассажирами на борту столкнулся с льдиной
21 марта 2024, 05:13

Фото: iStock/ Wirestock

Грузопассажирское судно, совершавшее рейс на линии между Сахалином и материком (Хабаровский край), получило повреждение, предположительно, в результате столкновения со льдиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Дальневосточную транспортную прокуратуру.
По данным ведомства, на борту парома находятся 35 членов экипажа, 28 пассажиров и 28 автомобилей. Пострадавших нет. Судно ждет аварийной буксировки в хабаровский порт Ванино. В правительстве Сахалинской области уточнили, что авария произошла через полтора часа после выхода судна из порта Ванино.

Прокуратура и руководство компании судна заверили, что контролируют ситуацию. Угрозы жизни и здоровью экипажа и пассажирам нет.

Речь о судне «Александр Деев», которое двигалось на переправе Ванино — Холмск. Теплоход осуществлял движение в тяжелых ледовых условиях. По данным сахалинских властей, экипаж судна обнаружил неисправность рулевого устройства, из-за чего было принято решение о возвращении парома в порт для ремонта.

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#компании
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Bloomberg: Минюст США подаст иск против Apple из-за блокировок доступа в iPhone
21 марта 2024, 04:49

Фото: iStock/ Koshiro Kiyota

Минюст Соединенных Штатов решил подать иск к американской корпорации Apple за нарушение антимонопольного законодательства, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, иск может быть подан уже 21 марта. Ведомство намерено обвинить компанию в блокировании доступа к аппаратным программным функциям iPhone.

Иск будет подан в рамках борьбы главы государства Джо Байдена с американскими технологическими гигантами, уточняется в статье.

Этот иск, если будет подан, то станет третьим случаем за последние 14 лет, когда американский Минюст подает в суд на Apple из-за нарушений антимонопольного законодательства.

Последний раз Минюст США подавал в суд на Apple в 2012 году в связи с повышенными ценами на цифровые книги. Тогда суд постановил, что Apple обязана выплатить компенсацию в размере $450 млн.

О планах подать иск ранее писала The New York Times. По ее данным, сотрудники Минюста провели расследование и пришли к следующим вопросам: почему Apple Watch лучше работают с iPhone, чем с другими брендами, а также как Apple блокирует доступ конкурентов к своему сервису iMessage. Ведомство также проанализировало платежную систему компании для iPhone, которая не дает возможность другим финансовым фирмам предлагать аналогичные услуги.

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