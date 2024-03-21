Жителей Подмосковья призвали не выходить на лёд

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«Под воздействием плюсовых температур и солнечных лучей лёд плавится. Кроме того, меняется его структура: даже там, где слой льда пока остаётся большим, он становится пористым и рыхлым», — отметил глава министерства Тихон Фирсов.Он добавил, что любители подлёдной рыбалки, а также те, кто за зиму привык срезать дорогу в магазин или домой по замёрзшим водоёмам, зачастую не осознают всю степень опасности и игнорируют весенние изменения. Однако сейчас регион вступил в период активного снеготаяния, поэтому выходы на лёд совершенно недопустимы.
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