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В Подмосковье фельдшер купил квартиру в рамках «Социальной ипотеки»

28 февраля 2024, 09:55
Фото: istockphoto / Nuttawan Jayawan

Фото: istockphoto / Nuttawan Jayawan

«Социальная ипотека» помогла молодой семье переехать в собственную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Рустам Бекполатов работает фельдшером в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».

«Связать свою жизнь с медициной я решил еще в школе. Сначала пять лет ездил на «скорой». Два последних года — на «неотложке» <…> У нас пока нет детей. Мы взяли «однушку» на вторичном рынке и уже переехали. Так получилось, что мы не выбирали квартиру специально близко к работе, но подходящая нашлась как раз в таком месте. И это, конечно, очень удобно», — поделился мужчина.


Стоит отметить, что узнать подробности льготной программы можно на официальном сайте министерства жилищной политики Московской области.

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#мужчина
#социальная ипотека
#подмосковье
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Сын Ротшильда утратил титул преемника за распущенность и свадьбу с порномоделью
This is money: преемницей финансиста Ротшильда станет его старшая дочь
28 февраля 2024, 09:50

Фото: istock / Bernhard Richter

Наследниками британского финансиста Джейкоба Ротшильда могут стать его старшая дочь Ханна или сын Нэт. Об этом информирует сайт This is money.
Изначально предполагалась, что финансовую империю Ротшильда унаследует единственный сын — 52-летний Нэт Ротшильд. Но отец из-за разногласий отстранил его от этой роли. Причиной этого стала распущенность и вольнодумие.

К 2016 году их отношения настолько ухудшились, что Нэт не пригласил отца на свадьбу, когда женился на бывшей порномодели Лоретте Бейси. По этой причине он лишился титула преемника и не принимал участие в деятельности RIT Capital Partners — инвестиционного фонда Ротшильда с активами на 2 млрд фунтов стерлингов.

Помимо Ханны и Нэта, у Джейкоба Ротшильда было еще двое детей — дочери Бет и Эмили. Но финансист не рассматривал их в качестве его потенциальных преемниц.

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#отец
#отношения
#сын
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Подмосковные спасатели призвали жителей соблюдать осторожность на горках
28 февраля 2024, 09:47

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рекомендовали жителям Подмосковья соблюдать осторожность на горках. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Сотрудники противопожарно-спасательной службы в ходе патрулирования провели профилактические беседы с жителями региона.

«Работники рассказали гражданам о правилах безопасности при катании с ледяных склонов. Стихийные горки могут выходить на проезжую часть, железнодорожные пути или лед водоемов, который может треснуть под весом катающегося в любой момент. Поверхность на таких спусках неровная, иногда с ямами, ухабами, большими булыжниками и мусором, которые спрятаны под слоем снега. <…> О местонахождении опасного спуска сотрудники сообщают в муниципальные дежурно-диспетчерские службы для принятия мер по их ликвидации. Спасатели посоветовали жителям выбирать только оборудованные склоны и соблюдать осторожность, чтобы зимний отдых не обернулся трагедией», — поделился замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Стоит отметить, что многие жители пренебрегают правилами безопасности, пытаясь насладиться зимними забавами в последние зимние дни.

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#отдых
#мособлпожспас
#жители
#горки
#безопасность
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Уже более 3,1 млн подмосковных избирателей побеседовали с информаторами о выборах
28 февраля 2024, 09:36

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

Информаторы оповестили о предстоящих выборах президента России уже более 3,1 млн избирателей в Московской области. Такие данные на утро среды, 28 февраля, предоставил Мособлизбирком.
«О выборах президента РФ лично проинформированы 3 140 929 избирателей, что составляет 52% от общего числа избирателей в регионе», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что 73% из оповещённых избирателей заявили, что собираются принять участие в голосовании.

Подмосковные информаторы начали поквартирный обход избирателей 17 февраля. Они рассказывают жителям о кандидатах, дате выборов, различных формах голосования, а также о том, где расположены избирательные участки. Всем, с кем проводится беседа, они оставляют информационные материалы.

В работе по информированию населения участвуют 15 тысяч членов участковых избирательных комиссий Московской области. Узнать информаторов можно по брендированной одежде: белому или синему пуховику с гербом Подмосковья и логотипом выборов и синей брендированной сумке через плечо. У каждого информатора есть бейдж с именем и номером участковой избирательной комиссии и удостоверение члена УИК.

Выборы президента Российской Федерации состоятся в марте. Для удобства избирателей они впервые будут проводить три дня — 15, 16 и 17 числа.

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#выборы
#президент
#подмосковье
#московская область
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Умер бывший глава правительства СССР Николай Рыжков
28 февраля 2024, 09:22

Фото: iStock/Boris Ipatov

На 95 году жизни скончался бывший глава правительства СССР Николай Рыжков. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
С 1985 по 1991 годы Рыжков был председателем Совета министров СССР. С 2003 года являлся членом Совета Федерации от Белгородской области.

Отдельно стоит отметить, что в 1986 году Рыжков руководил штабом по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а в 1988 году занимался координацией работ над ликвидацией последствий землетрясения в городе Спитак в Армении.

В 1991 году Рыжков принимал участие в выборах президента РСФСР. По итогам голосования он занял второе место, уступив первенство Борису Ельцину.

Николай Рыжков избирался депутатом Госдумы II и III созывов.

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#смерть
#совет федерации
#правительство
#ссср
#россия
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Маск назвал США пристанищем для преступников всего мира
Маск: США представляет собой убежище для преступников всего мира
28 февраля 2024, 05:09

Фото: iStocks/TheaDesign

Миллиардер Илон Маск заявил, что США стали раем для преступников из-за проблем с миграцией, сообщается на странице предпринимателя в социальной сети X.
Маск подверг критике миграционную политику американского руководства и заявил, что из-за проблем с границами США стали раем для преступников со всего мира.

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» – объяснил он.

Ранее Илон Макс обвинил власти США в практике цензуры и преследования инакомыслящих.

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#илон маск
#мигранты
#сша
#twitter
#соцсети
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Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину
Зеленский: слова Макрона об отправке войск Киеву служат «хорошим знаком»
28 февраля 2024, 04:59

Фото: РИА Новости / Алексей Никольский

Президент Украины Владимир Зеленский положительно отозвался о заявлениях президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, передает Strana.ua.
Украинский лидер охарактеризовал слова французского президента как «хороший знак».

27 февраля на пресс-конференции в Париже Макрон прокомментировал возможность отправки войск Европейского союза в Украину и не исключил такого сценария. Он также заявил, что западные союзники Украины создают объединение для поставки Киеву оружия дальнего радиуса действия.

Ранее слова Макрона были восприняты французским политиком Филиппо как объявление войны России.

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#россия
#украина
#франция
#европа
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СК установит личности украинских военачальников, отдавших приказ сбить российский Ил-76
Бастрыкин: СК выясняет личности украинских командиров, приказавших сбить Ил-76
28 февраля 2024, 04:06

Фото: iStock/Gudella

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин заявил, что в настоящее время комитет расследует нападение на российский самолет Ил-76 с военнопленными в целях установления украинских командиров, отдавших приказ сбить самолет, сообщает ТАСС.
«Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц из числа украинских вооруженных формирований, причастных к этому теракту», – заявил он.

По словам Бастрыкина, самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) Patriot в районе села Липцы Харьковской области. Председатель уточнил, что на месте крушения были найдены сотни фрагментов тел.

Военный самолет Ил-76 подвергся атаки 24 января в Белгородской области. По данным Министерства обороны России, борт перевозил 65 украинских военнослужащих, предназначенных для обмена. Выживших в результате крушения не оказалось.

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#крушение
#ск рф
#плен
#белгород
#минобороны рф
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Полиция Ростова заявила, что заслуги за мирное окончание мятежа Пригожина принадлежат ей
Генерал Агарков: пригожинский бунт закончился мирно благодаря действиям полиции
28 февраля 2024, 03:28

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Начальник Главного управления МВД Ростовской области генерал Олег Агарков заявил, что бунт Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер» в июне 2023 года закончился мирным путем благодаря вмешательству полиции, сообщает газета «Блокнот».
«Только благодаря слаженным действиям полиции, силовых ведомств удалось предотвратить крайне опасное развитие ситуации, избежать трагических последствий», – сказал офицер, выступая с отчетом перед депутатами Законодательного собрания региона.

Генерал отметил, что беспорядки стали серьезным испытанием для донских полицейских. Также он подчеркнул, что мирное разрешение ситуации – заслуга правоохранительных органов, в рядах которых «никто не дрогнул в минуту опасности».

Агарков добавил, что президент Владимир Путин лично выразил благодарность 50 сотрудникам полиции, пятерым из которых вручили государственные награды.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о начале мятежа в ночь на 24 июня. Руководитель наемников обвинил российские войска в нападении на тыловые лагеря компании, пригрозил прибегнуть к силе и направил в Москву колонну техники и наемников.

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#полиция
#происшествия
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Глава Херсонской области: Зеленского необходимо судить
Губернатор Херсонской области предложил провести суд над Зеленским
28 февраля 2024, 03:17

Фото: iStock/Zolnierek

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо предложил возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости.
По мнению главы области, политик должен ответить за уничтожение жителей Херсона и разрушения. Губернатор добавил, что хотел бы задать своему оппоненту несколько вопросов в суде.

Сальдо подчеркнул, что Зеленский должен поговорить со следователями, прокурором и судьей. Также он заявил о готовности дать показания от имени обвинения на судебном процессе.

Ранее губернатор заявлял, что президент Украины в десять раз занизил потери украинской армии в ходе СВО.

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#владимир сальдо
#херсонская область
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