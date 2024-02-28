В Подмосковье фельдшер купил квартиру в рамках «Социальной ипотеки»

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«Социальная ипотека» помогла молодой семье переехать в собственную квартиру. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Рустам Бекполатов работает фельдшером в ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница».
Стоит отметить, что узнать подробности льготной программы можно на официальном сайте министерства жилищной политики Московской области.
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«Связать свою жизнь с медициной я решил еще в школе. Сначала пять лет ездил на «скорой». Два последних года — на «неотложке» <…> У нас пока нет детей. Мы взяли «однушку» на вторичном рынке и уже переехали. Так получилось, что мы не выбирали квартиру специально близко к работе, но подходящая нашлась как раз в таком месте. И это, конечно, очень удобно», — поделился мужчина.
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Мира Полтева