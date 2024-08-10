Поехал за мамой и не доехал: волонтеры в Курской области спасли больше 100 человек за три дня

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Волонтеры за последние три дня спасли больше 100 человек из Суджанского района Курской области. Об этом сообщает издание Readovka со ссылкой на лидера волонтеров Эдгара Бодрова. В его группе более 400 человек.
По словам Бодрова, боевики ВСУ всячески препятствуют, например, дают подставные адреса, где якобы требуется эвакуация, а на самом деле там ожидает засада. Волонтерская группа выезжает только после тщательной верификации. К сожалению, есть погибшие среди волонтеров в том числе.
Бодров добавил, что помимо перевозки людей, группа занимается закупкой медикаментов, размещением людей в пунктах временного размещения.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, власти и оперативные службы контролируют ситуацию.
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«Парень поехал за мамой и просто не доехал, попал под обстрел, полностью сгорел», — сказал Бодров. Все произошло сегодня ночью. Кроме того, есть те, кто выехал на вызов и пропал.
Бодров добавил, что помимо перевозки людей, группа занимается закупкой медикаментов, размещением людей в пунктах временного размещения.
«Когда, если не сейчас, и кто, если не мы», — заключил он.
Боевики ВСУ напали на Курскую область 6 августа, власти и оперативные службы контролируют ситуацию.
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Никита Кротов