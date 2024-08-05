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Вынужденный беженец из поселка Нью-Йорк в Донецкой народной республике (ДНР) Юрий Мухин заявил, что российские войска защищают мирных жителей под Торецком, передает РИА Новости.
Семья мужчины более двух лет жила возле линии фронта, где находился полноценный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Российские солдаты организовывали караул ночью и трижды вступали в бой с автоматами только для того, чтобы не допустить высадки десантников в поселок.
Мухин добавил, что после этого началась эвакуация населения. По его словам, при первой встрече солдаты заявили, что пришли освободить детей, но у них самих дома остались дети.
Ранее беженец Андрей Лазарев рассказал, что российские солдаты защищали мирных жителей, когда боевики ВСУ пытались штурмовать его дом в Нью-Йорке.
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Мухин добавил, что после этого началась эвакуация населения. По его словам, при первой встрече солдаты заявили, что пришли освободить детей, но у них самих дома остались дети.
Ранее беженец Андрей Лазарев рассказал, что российские солдаты защищали мирных жителей, когда боевики ВСУ пытались штурмовать его дом в Нью-Йорке.
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Александр Климов