В Московской области принимаются заявки на участие в фестивале «Голоса сердец»

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области
Министерство культуры и туризма Московской области сообщило, что до 1 ноября продолжается приём заявок на участие в детском и юношеском фестивале «Голоса сердец». Мероприятие организовано с целью поддержки и развития творчества детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 7 до 30 лет.
Конкурсная программа фестиваля включает шесть номинаций: «Инструментальное исполнительство», «Народные инструменты», «Сольное вокальное исполнительство», «Изобразительное искусство», «Декоративно-прикладное искусство», «Художественное слово».
Участники делятся на три возрастные категории: младшая (до 14 лет), средняя (до 20 лет) и старшая (до 30 лет).
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 ноября 2024 года.
Фестиваль завершится традиционным гала-концертом, на котором будут объявлены победители. Торжественная церемония пройдёт 30 ноября в Реутове в Центре культуры и искусств. Организатором мероприятия выступает государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро „Регион“» при поддержке Министерства культуры и туризма региона и администрации городского округа Реутов.
С подробными условиями участия в фестивале можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.
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Участники делятся на три возрастные категории: младшая (до 14 лет), средняя (до 20 лет) и старшая (до 30 лет).
Заявки на участие в фестивале принимаются до 1 ноября 2024 года.
Фестиваль завершится традиционным гала-концертом, на котором будут объявлены победители. Торжественная церемония пройдёт 30 ноября в Реутове в Центре культуры и искусств. Организатором мероприятия выступает государственное автономное учреждение культуры Московской области «Креативное бюро „Регион“» при поддержке Министерства культуры и туризма региона и администрации городского округа Реутов.
С подробными условиями участия в фестивале можно ознакомиться на сайте Министерства культуры и туризма Московской области.
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Дайана Хусинова