В Подмосковье расширили доступ к сервису каршеринга

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Ещё три зоны в Московской области подключили к сервису каршеринга, сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Теперь начать и завершить аренду автомобиля пользователи каршеринга могут в Подольске, Домодедове и аэропорту Жуковский», — отмечается в сообщении.Ранее сервис каршеринга был открыт в Дзержинском, Лобне, Раменском, Ивантеевке, Жуковском, Щёлкове, Лыткарине и Железнодорожном.
Отмечается, что пользователи каршеринга могут воспользоваться поминутным или фиксированным тарифом, взять абонемент или пакет от двух часов до семи дней.
Ранее сообщалось, что на трассах Московской области установили более пяти тысяч знаков направления поворотов, работы провели в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автодороги».
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