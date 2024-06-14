В Подмосковье инвалидам перечислили более 17 млн рублей на средства реабилитации

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 17 миллионов рублей выплатили инвалидам в Московской области на приобретение средств реабилитации с начала текущего года, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
«В Подмосковье более 17 млн рублей выплатили инвалидам на покупку необходимых им средств реабилитации. Всего с начала года нашу льготу получили почти 1200 инвалидов», — рассказала первый зампред подмосковного правительства Людмила Болатаева.Отмечается, что региональные выплаты на приобретение технических средств реабилитации предоставляются инвалидам в том случае, если эти средства прописаны в их индивидуальной программе реабилитации и при этом не входят в федеральный перечень.
Размер выплаты зависит от того, какие именно изделие нужно приобрести, максимальная сумма составляет 30 тысяч рублей.
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Лев Каштанов