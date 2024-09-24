В Подмосковье из-за тёплого сентября второй раз за сезон зацвела сирень

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дзержинский
В Дзержинском в конце сентября вновь зацвела сирени. Фотографиями делятся в соцсетях жители городского округа, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Природный феномен заметили в районе верхнего пруда, рядом с Николо-Угрешским монастырём. На фото видно, что зеленой листвы на кустах осталось совсем мало, но при этом верхушки увенчаны цветами. Сентябрьское цветение сирени – редкость для наших широт», – говорится в сообщении.На прошлой неделе дзержинцев поразил цветущий жасмин на улице Лесной.
«Но если появившиеся в сентябре белоснежные цветы жасмина можно списать на особенности сорта, то цветение сирени в это время года горожане назвали чудом природы. Они подметили тот факт, что куст сирени в городе зацвёл напротив стен святой обители в годовщину битвы на Куликовом поле», – добавили в администрации.Все, кто знаком с историей монастыря, знают, что благоверный князь Дмитрий Донской повелевал основать обитель после победы на Куликовом поле.
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