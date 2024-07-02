«Забудьте позу молящегося»: Врач раскрыл способы спасения от инфаркта в жару

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Летний зной особенно опасен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В жару организм теряет много жидкости, кровь густеет и повреждает сосуды. Исследования показывают, что летом учащаются случаи инфарктов и инсультов.
Кардиолог, гериатр Юрий Конев в беседе с «Радио 1» рассказал, как обезопасить себя в жару и уменьшить риски инфаркта или инсульта.
Во-вторых, он отметил, что важно соблюдать режим потребления воды.
Третьем важным пунктом, по словам кардиолога, является корректирование лекарственной терапии. Но это должно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.
В-четвертых, кардиолог напомнил о необходимости соблюдать режима сна, чтобы полноценное вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.
Также врач добавил, что важно охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера.
Юрий Конев напомнил, что важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в такую аномальную жару.
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«Во-первых, нельзя находиться на открытом солнце в теплое время дня с 10 до 18 часов. Солнце в это время сильную активную проявляет. Это опасно», — сказал эксперт.
Во-вторых, он отметил, что важно соблюдать режим потребления воды.
«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание, и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено. Хотя в пожилом возрасте у людей существуют ограничения, когда в результате заболеваний сердечно-сосудистая система не справляется с объемом жидкости. Но таких людей не так много», — отметил врач.
Третьем важным пунктом, по словам кардиолога, является корректирование лекарственной терапии. Но это должно обговаривать с лечащим врачом, потому что у каждого человека индивидуальные реакции.
В-четвертых, кардиолог напомнил о необходимости соблюдать режима сна, чтобы полноценное вырабатывался гормон адаптации — мелатонин.
Также врач добавил, что важно охлаждать себя, даже если дома нет кондиционера.
«Естественно, что не у всех есть кондиционеры, то есть не все могут дать организму отдохнуть, но есть социальные центры, в которых есть специальные залы для отдыха, в крайнем случае – супермаркеты. Прийти и побыть там в прохладе», — отметил специалист.
Юрий Конев напомнил, что важно соблюдать режим труда и отдыха и не загружать физически организм в такую аномальную жару.
«Наши люди пожилые особенно склонны к пребыванию на дачах, ни в коем случае не работать в позе молящегося магометанина (в наклоне). Можно трудиться, когда спадет жара и уйдет отрытое солнце», — заключил собеседник.
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Анастасия Бондарева