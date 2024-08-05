В Подмосковье к 1 сентября подготовят более 1,7 тыс. пешеходных переходов у школ

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Свыше 1,7 тыс. безопасных пешеходных переходов обустроят рядом со школами в Московской области к началу учебного года. О этом сообщил в ходе еженедельного совещания губернатора региона Андрея Воробьёва с членами областного правительства и главами округов зампред правительства региона — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
«Мы должны обеспечить безопасность детей, которые идут в школы, в садики. Наша задача — к 1 сентября подготовить 1729 пешеходных переходов в соответствии с типовой схемой», — сказал Гержик.Он отметил, что в пешеходном переходе, обустроенном у учебного заведения, обязательно должны присутствовать семь базовых элементов: в их числе дорожные знаки «Пешеходный переход», «Осторожно, дети», «Искусственная неровность» и «Ограничение максимальной скорости». На подъезде к переходу должны быть «лежачие полицейские». Необходимо также освещение, светофор системы Т-7, дублирующая разметка и обустроенные тротуары рядом с переходом.
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