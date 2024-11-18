Балашихинскую областную больницу планируют открыть в 2027 году

Фото: пресс-служба Мособлдумы
Строящуюся Балашихинскую областную больницу рассчитывают открыть в 20227 году.
Такой срок назвал министр стройкомплекса Московской области Александр Туровский. Возведение одного из крупнейших медучреждений Московской области обсудили на совещании в Балашихе, которое провёл председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Многопрофильная больница с круглосуточным стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену создаётся в микрорайоне Ольгино. Строительство началось в марте этого года. Первый камень в основание медучреждения заложили зампред правительства Татьяна Голикова и губернатор региона Андрей Воробьёв.
В состав больницы войдут шесть блоков. Работать в медицинском комплексе будут около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. В медучреждение планируется поставить более 800 наименований медицинского оборудования.
Брынцалов напомнил, что всего в этом году в Подмосковье проектируют и строят 48 объектов здравоохранения. До конца года планируется завершить работы в 16. В следующем году будут закончены строительство и реконструкция 27 объектов здравоохранения.
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«Это один из наиболее важных и масштабных проектов в регионе. Ставим себе задачу реализовать его чуть больше, чем за три года и открыть больницу в 2027-м. Сегодня мы развернули весь фронт работ, необходимый для возведения монолитной коробки с заливами. Все работы ведутся согласно графику», – отметил Туровский
Многопрофильная больница с круглосуточным стационаром на 1123 койки и консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену создаётся в микрорайоне Ольгино. Строительство началось в марте этого года. Первый камень в основание медучреждения заложили зампред правительства Татьяна Голикова и губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Будущая Балашихинская областная больница – объект, который требует самого пристального внимания. Проект лично поддержал президент. Стоимость объекта – свыше 36 млрд рублей. Большие планы намечены и по решению транспортных задач. Это средства федерального и регионального бюджетов», – сказал БрынцаловСегодня ведётся устройство гидроизоляции, защитной стяжки, армирование и бетонирование монолитных конструкций подземной части. На объекте работают порядка 200 человек и 36 единиц техники.
«Городской округ Балашиха – один из самых густонаселённых в регионе. Будущая больница – знаковый объект не только для Балашихи, но и для всей Московской области. Предстоит развернуть большую работу по строительству дорог, реконструкции прилегающих улиц. Поэтому будем работать в связке со всеми структурами, чтобы к открытию объекта у нас не было проблем с дорожной инфраструктурой», – отметил зампред правительства – министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.В планах – построить дорогу, которая соединится с Косинским шоссе с выездом на Северо-Восточную хорду, трассу М-12 и Южно-Лыткаринскую автодорогу. Кроме того, предстоит реконструировать Носовихинское шоссе, улицы Автозаводскую, Керамическую и Корнилаева. В ближайшее время работы начнутся на улицах Струве и Шестой.
В состав больницы войдут шесть блоков. Работать в медицинском комплексе будут около 3 тыс. специалистов, в том числе более 700 врачей. В медучреждение планируется поставить более 800 наименований медицинского оборудования.
Брынцалов напомнил, что всего в этом году в Подмосковье проектируют и строят 48 объектов здравоохранения. До конца года планируется завершить работы в 16. В следующем году будут закончены строительство и реконструкция 27 объектов здравоохранения.
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Лора Луганская