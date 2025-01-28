В Химках построят футбольную спортбазу

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Спортивную базу для футбольных тренировок планируют построить в деревне Мышецкое городского округа Химки, подряд работы уже выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и построить спортивную базу общей площадью 116,4 тыс. квадратных метров с футбольными полями, спортплощадками и основным зданием для спортсменов. В здании предполагаются жилые зоны, зоны для отдыха, зоны спортивной подготовки, помещения для теоретических занятий, медцентр и кухня», — говорится в сообщении.Строительство базы планируется завершить в 2028 году.
Начальная цена лота составляет 6 миллиардов 212 миллионов 812 тысяч 233 рубля 38 копеек. Заявки принимаются до 11 февраля.
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