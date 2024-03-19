В Подмосковье к зиме в три раза увеличат количество ручных снегоуборочных машин

Фото: Антон Чернов
В Подмосковье почти в 3 раза увеличат количество ручных снегоуборочных машин, а также откроют новые снегоплавильные пункты. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Благодаря ручным роторам уборка снега проходит более эффективно, особенно во время снегопадов.
За последние несколько лет в 2024 году выпало рекордное количество снежных осадков, что усложнило работу коммунальных служб.
Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова подчеркнула, что к следующему сезону количество техники для дворников увеличат на 4 тысячи.
Читайте также:
В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей
В России начнут массово заменять старые лифты
Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров
«Тема, которая привлекает особое внимание весной - это состояние общественных территорий, дворов, парков. И уже можно определить, какие проблемы удалось решить в этот зимний период, а где еще требуется работа над ошибками. Однозначно хорошим подспорьем для дворников становится малая механизация, которую мы закупаем. С ручными роторами и снегоуборщиками уборка снега выполняется в 2,5 раза быстрее», – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Руководитель главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Подмосковья Светлана Аипова подчеркнула, что к следующему сезону количество техники для дворников увеличат на 4 тысячи.
«Прорабатываем вопрос организации «снегоплавилок». У двух городских округов они уже есть – это Красногорск и Ленинский. При высокой урбанизации это единственный способ снег утилизировать сразу. Сейчас в регионе ведется традиционная большая работа по наведению порядка после зимы и подготовке к месяцу чистоты и благоустройства. Он пройдет с 1 по 30 апреля», — добавила министр.
Читайте также:
В Подмосковье в 2024 году очистят 13 прудов по просьбе жителей
В России начнут массово заменять старые лифты
Москвичам рассказали, когда сойдет снежный покров
Мира Полтева