В России начнут массово заменять старые лифты

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В российских городах начнут массово заменять устаревшие лифты. Об этом в беседе с телеканалом «360» сообщил руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор.
Он подчеркнул, что процесс реконструкции пройдёт в несколько этапов. На реализацию проекта выделены «беспрецедентно огромные деньги» из государственного бюджета.
По словам Моора, старые лифты будут заменены на новые от отечественных производителей и фирм из дружественных стран, таких как Белоруссия и Китай.
Также, помимо лифтов в российских домах начнут заменять трубы, сантехнику и коммуникации.
Руководитель ВЦНСП отметил, что в Москве в рамках этой программы будут заменены 2,6 тысячи лифтов.
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По словам Моора, старые лифты будут заменены на новые от отечественных производителей и фирм из дружественных стран, таких как Белоруссия и Китай.
Руководитель ВЦНСП отметил, что в Москве в рамках этой программы будут заменены 2,6 тысячи лифтов.
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Анастасия Чинкова