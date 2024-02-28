Порядка 700 работ по обслуживанию систем вентиляции в домах провели в регионе

Фото: ГУСТ МО
За последние три месяца УК Подмосковья провели почти 700 работ по обслуживанию систем вентиляции в МКД. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
Бесперебойная работа системы вентиляции в многоквартирных домах поддерживает правильный микроклимат и влияет на качество воздуха.
Стоит отметить, что основные заявки приходили по четырем проблемам: восстановление работоспособности вентиляции в квартире, доме и проведение ремонта вентиляционных шахт и оголовков вентканалов, а также обследование дымовых и вентиляционных каналов.
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«За работой вентиляционной системы в МКД следят управляющие организации. Они обязаны проводить проверки ее работоспособности не реже трех раз в год. При необходимости УК должна провести очистку и ремонт системы. С начала зимы региональные управляющие компании отработали под контролем инспекторов ГУСТ МО 698 заданий в следующих категориях», — подчеркнули в пресс-службе.
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Мира Полтева