В Подмосковье за зиму отремонтировали более 300 водостоков в домах

Фото: пресс-служба ГУСТ МО
Более 300 водостоков, расположенных в многоквартирных домах, отремонтировали в Московской области за зиму 2023-24 гг. по заявкам жителей, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.
«За зимние месяцы управляющие компании Подмосковья отработали 326 заявок, поступивших в Единую диспетчерской службы в категории «Устранить неисправность внутреннего или наружного водостока», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что больше всего заявок в этой категории — 26 — поступило из городского округа Люберцы. В частности, работы по прочистке водостока были проведены в доме №34 на улице Гоголя в рабочем посёлке Томилино, в доме №250А на Октябрьском проспекте в городе Люберцы и в ряде других локаций.
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Лев Каштанов