За новогодние праздники жители Петербурга выбросили 2,5 БелАЗов мусора

Фото: istockphoto/Rawpixel
За Новый год и каникулы из Санкт-Петербурга было вывезено почти 420 тысяч кубометров мусора. Такое количество отходов способно наполнить кузова 2,5 тысяч крупногабаритных грузовиков марки БелАЗ.
Для своевременного вывоза мусора региональный оператор по обращению твёрдых коммунальных отходов (ТКО) за выходные задействовал 350 единиц специальной техники, но трудиться им приходилось практически непрерывно, сообщает «Вечерний Петербург». С учётом предыдущих новогодних праздников, работа была усилена. В те районы города, которые в прошлом году были проблемными, были направлены дополнительные машины.
Отмечается, что спецтехника работала в сложных погодных условиях, а водителям автотранспорта зачастую приходилось отогревать машины, чтобы не отставать от графика. Тем не менее, жалоб от горожан на несвоевременную уборку и вывоз мусора было крайне мало. Скорее наоборот: нередкими были случаи, когда подъезд к контейнерной площадке оказывался перегорожен машинами местных жителей. Из-за этого мусоровозам приходилось несколько раз приезжать по одному и тому же адресу, что увеличивало общее время вывоза отходов.
Городская администрация напоминает гражданам, что за нарушение требований к размещению личного автомобильного транспорта во дворах и на придомовых территориях предусмотрены штрафные санкции.
Читайте также:
В семи округах Подмосковья откроют 37 пунктов приёма новогодних елей на переработку
Подмосковье стало одним из лидеров экологического рейтинга по утилизации отходов
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
Отмечается, что спецтехника работала в сложных погодных условиях, а водителям автотранспорта зачастую приходилось отогревать машины, чтобы не отставать от графика. Тем не менее, жалоб от горожан на несвоевременную уборку и вывоз мусора было крайне мало. Скорее наоборот: нередкими были случаи, когда подъезд к контейнерной площадке оказывался перегорожен машинами местных жителей. Из-за этого мусоровозам приходилось несколько раз приезжать по одному и тому же адресу, что увеличивало общее время вывоза отходов.
Читайте также:
В семи округах Подмосковья откроют 37 пунктов приёма новогодних елей на переработку
Подмосковье стало одним из лидеров экологического рейтинга по утилизации отходов
Подмосковье вошло в топ-3 регионов по доле повторного использования мусора
Александр Бойцов