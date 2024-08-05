В Подмосковье капитально отремонтируют плотину на реке Теменка

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО
Капитальный ремонт плотины проведут на пруду реки Теменка в деревне Капустино городского округа Чехов, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом размещено в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию и выполнить капитальный ремонт плотины пруда на реке Теменка. Работы планируется закончить в 2025 году», — говорится в сообщении.Начальная цена лота составляет 44 миллиона 321 тысячу 760 рублей. Заявки принимаются до 27 августа.
Ремонт плотины планируется провести в рамках реализации муниципальной программы «Экология и окружающая среда», деньги на работы будут выделены из бюджета округа Чехов.
Читайте также:
В Солнечногорске отремонтировали и запустили фонтан
В Жуковском капитально отремонтируют авиационный техникум
Студентка из Подольска расписала стены в местной школе
Лев Каштанов