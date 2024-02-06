В Подмосковье капитально отремонтируют шесть плотин

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
Капитальный ремонт шести плотин планируется завершить в Московской области в текущем году, работы на пяти объектах оплачиваются из бюджета региона, на одном — из федерального, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.
«За федеральный счёт в Московской области отремонтируют плотину на реке Коломенке в городском округе Коломна», — отмечается в сообщении.За счёт области ведется обновление плотины нижнего пруда на реке Васса в Богородском округе, плотины на безымянной реке в деревне Бережки городского округа Подольск и плотины пруда на реке Ходца в Богородском округе. Также за счёт региональных средств будет завершена реконструкция плотины верхнего пруда на реке Сетунь в одинцовском селе Никольское и донного водовыпуска плотины на реке Нарва в округе Серпухов.
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Лев Каштанов