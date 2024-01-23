В Подмосковье 23 января ожидается метель

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«Облачно. Снег. Местами метель. Температура воздуха в Московской области составит от -6 до -1 градуса», — говорится в сообщении.Южный ветер будет дуть с силой 6-11 метров в секунду, но местами порывы будут достигать 17 метров в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в пределах нормы и составит 749 мм ртутного столба.
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