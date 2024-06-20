В Подмосковье лесничие и школьники провели субботники в преддверии Дня памяти и скорби

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области
Лесничие и школьники провели субботники у мемориалов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
В преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби, члены школьного лесничества «Хранители леса», участники «Юнармии» и сотрудники Серединского участкового лесничества Волоколамского филиала «Мособллеса» провели субботники у воинских мемориалов.
«День начала Великой Отечественной войны — это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни за мир, в котором мы живём, и кто принял на себя первый удар врага. Мы чтим память тех, кто погиб, не увидев Победы. Их подвиг никогда не будет забыт», — подчеркнули в пресс-службе.
В рамках уборки ребята подмели дорожки и собрали мусор, а сотрудники лесничества покосили траву.
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