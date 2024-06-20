Юных жителей Подмосковья приглашают приять участие в творческих конкурсах по ПДД

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Конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства», а также конкурсы презентаций, видеороликов и фотографий «Российские семьи с рождения za мирное дорожное движение» и «Дорожная грамматика летних дорог детства» проводит этим летом благотворительный фонд поддержки детей, попавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной, сообщает пресс-служба фонда.
«VII Всероссийский конкурс рисунков «Со светофоровой наукой по летним дорогам детства» проводится с 17 июня по 17 июля, принять в нём участие могут дети в возрасте от трёх до 14 лет», — говорится в сообщении.V Всероссийский конкурсе «Дорожная грамматика летних дорог детства» стартовал 18 июня и продлится до 18 августа. На конкурс принимаются фотографии и видеоролики, посвящённые безопасности на дрогах. Возраст участников — от шести до 16 лет.
II Всероссийский конкурс презентаций и видеороликов по теме ПДД «Российские семьи с рождения za мирное дорожное движение», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности, проходит с 19 июня по 19 июля. Участвовать в конкурсе можно всей семьёй, возрастных ограничений нет.
Подробная информация о конкурсах размещена на официальном сайте фонда.
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