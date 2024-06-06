В Подмосковье возможны задержки в графике наземного транспорта из-за непогоды

Фото: пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
В связи с осадками в некоторых округах Подмосковья возможны задержки в графике наземного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Задержка транспорта из-за сильного дождя может быть в некоторый округах региона.
В министерстве настоятельно рекомендуют пассажирам учитывать информацию об изменении время ожидания транспорта при планировании поездок.
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«В настоящее время затруднено движение в Мытищах на Олимпийском проспекте, Шараповском проезде, Пироговском шоссе и прилегающих улицах. В связи с этим автобусы маршрутов № 11, 26 следуют с существенным отклонением от расписания. Также затруднено движение на юго-западе Москвы. Автобусы маршрута №461 «Одинцово – Москва (м. Юго-Западная)» начинают движение от остановочного пункта «Академия при Президенте РФ» с потерей остановочного пункта «м. Юго-Западная», — отметили в пресс-службе.
В министерстве настоятельно рекомендуют пассажирам учитывать информацию об изменении время ожидания транспорта при планировании поездок.
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Мира Полтева