В Подмосковье камеры начали фиксировать езду на мотоцикле без шлема

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Распознавать езду на мототранспорте без шлема начали комплексы фотовидеофиксации в Московской области, нарушители уже стали получать штрафы, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Для того, чтобы нейросеть работала корректно, специалисты обработали свыше полутора миллионов эталонных изображений с камер. Новый функционал активно внедряется на комплексах фотовидеофиксации», — отметил глава областного Минтранса Алексей Гержик.Он пояснил, что фиксация таких нарушений является «работой на опережение», которая позволит снизить риск дорожно-транспортных происшествий с тяжёлыми последствиями.
В министерстве добавили, что первые постановления о штрафах за отсутствие шлема на основании данных с камер вынесли в городском округе Балашиха.
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