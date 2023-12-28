В Подмосковье ликвидировали около 6300 объектов незавершенного строительства

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Порядка 6300 объектов незавершенного строительства ликвидировано за 6 лет в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
С конца 2017 года проводится масштабная работа по выявлению и устранению недостроев, самостроев и аварийных зданий на территории Московской области.
Стоит отметить, что в рамках данный программы происходит вовлечение неиспользуемых земельных участков в хозяйственную деятельность для создания социально значимых объектов.
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«Московская область активно освобождается от объектов незавершенного строительства. <…> Подводя итоги уходящего 2023 года, показатель составляет более 1300 объектов. Стоит отметить, что приоритетным направлением данной работы является именно дострой объектов и приведение их в соответствие, если это возможно осуществить в рамках законодательства<…> В настоящее время в работе находятся еще 3,3 тысячи объектов, по которым мы продолжаем все необходимые мероприятия»», — поделился министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
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Мира Полтева