В Подмосковье ликвидируют подтопления на дорогах

К 1-му июня в России появится перечень профессий, рекомендованных для подростков. По словам первого зампреда Комитета Госдумы по молодежной политике Михаила Киселёва, сейчас в этом перечне без малого 50 профессий. Кроме самих профессий для работодателей создадут перечни документов, которые нужно оформить при трудоустройстве несовершеннолетних по конкретной профессии. Подросткам также пропишут пакет документов, который необходим для трудоустройства по каждой специальности.