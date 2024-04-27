В Подмосковье ликвидируют подтопления на дорогах

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 20 подтопленных участков выявили на дорогах региональной и муниципальной сети в 15 городских округах Московской области в ходе инспектирования, более половины подтоплений уже устранено, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«По итогам инспектирования было зафиксировано десять подтоплений на региональных дорогах и 14 — на муниципальных. В настоящее время устранено 13 подтоплений, на одиннадцати участках работы продолжаются», — отмечается в сообщении.В министерстве добавили, что дорожники мониторят ситуацию и взаимодействуют с экстренными службами для того, чтобы оперативно реагировать на изменения дорожной ситуации.
Кроме того, в министерстве призвали водителей из-за сложных погодных условий по возможности сократить поездки на личном транспорте и сохранять за рулём повышенное внимание.
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