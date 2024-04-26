В трёх округах Подмосковья за неделю ликвидировали около 1,7 тыс. дорожных ям

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Около 1,7 тыс. дефектов покрытия дорог устранили за неделю на территории трёх подмосковных городских округов: Рузского, Наро-Фоминского и Можайского, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В Рузском округе ямочный ремонт провели у деревни Сафрониха и в микрорайоне Северный. В Наро-Фоминском округе ямы ликвидировали на дорогах рядом с деревнями Кузьминское и Веселёво, а также на Дороховской улице в деревне Симбухово. В Можайском округе убрали ямы на улицах Урицкого и Мира в посёлке Уваровка и в деревне Ваулино», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ямочный ремонт в настоящее время проводится во всех округах региона, активную фазу этих работ планируется завершить к 1 мая.
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Лев Каштанов