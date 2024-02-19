В Подмосковье лучшие педагоги дополнительного образования получат крупную премию

Фото: пресс-служба Минобразования МО
Денежную премию в 100 тысяч рублей получат подмосковные педагоги дополнительного образования за победу на региональном этапе Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям», сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«Мы ввели эту выплату впервые, чтобы поддержать наших талантливых педагогов дополнительного образования. Вознаграждение в размере 100 тысяч рублей получат победители девяти номинаций профессионального конкурса. Из них будет выбран абсолютный победитель, который получит ещё 100 тысяч рублей», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина.Конкурс проводится в следующих номинациях: педагог-наставник, педагог, работающий с детьми с ограниченными возможностями здоровья, педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности, по краеведческой направленности, художественной направленности, технической направленности, естественнонаучной направленности и социально-гуманитарной направленности. Кроме того, есть номинация для начинающих преподавателей: «Педагогический дебют».
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Лев Каштанов