В Подмосковье майор спас рядового от взрыва гранаты во время учений

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Майор закрыл собой рядового, который в ходе учений попал гранатой в бруствер. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Отмечается, что это произошло на учениях, которые проходили в конце марта на полигоне в Ногинске. Рядовые тренировались в метании ручной гранаты. У одного из солдат вышла опасная осечка – брошенная им граната попала в бруствер.
Тогда майор Родионов оттолкнул рядового Кленова и прикрыл его своим телом, чтобы солдата не ранило осколками.
В результате сам майор получил ранения. На полигоне ему был наложен жгут, после чего Родионова госпитализировали в хирургическое отделение. В настоящее время он находится в стабильном состоянии.
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Тогда майор Родионов оттолкнул рядового Кленова и прикрыл его своим телом, чтобы солдата не ранило осколками.
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Анастасия Чинкова