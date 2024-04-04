ВСУ без боя лишились механизированной бригады из-за нехватки техники

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Украинская 153-я механизированная бригада, никогда не принимавшая участия в боевых действиях, стала пехотной. Об этом сообщает РИА Новости.
В конце 2023 года военный обозреватель Forbes Дэвид Экс отметил, что на кадрах с учений пяти новых механизированных бригад ВС Украины — 150-й, 151-й, 152-й, 153-й и 154-й — практически не нет боевой техники. Экс отметил, эти бригады находятся в процессе формирования, при этом из-за отсутствия бронетехники, по его словам, они превращаются их в обычную легкую пехоту.
Ранее офицеры ВСУ заявили, что Украине ничего не поможет на поле боя. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак