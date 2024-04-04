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Старшие офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявили, что Украине ничто не поможет на поле боя против России. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Politico.
«Нет ничего, что могло бы помочь Украине сейчас, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которую Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и на Западе их нет в достаточном количестве», — отметил один из высокопоставленных источников, попросивший не раскрывать его имени.
Украинские военные считают, что на поле боя вырисовывается мрачная картина. Если российские офицеры активизируют наступление, они могут добиться успеха везде. Ао словам солдат ВСУ, Москва не допускает ошибок.
«Это вопрос времени, когда Украина потерпит военное поражение», – отметил он.
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Александр Климов