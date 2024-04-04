Украинского военного без половины руки признали легкораненым, рассказала его жена

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Военного ВСУ, которого комиссовали из-за потери половины руки, признали легкораненым. Об этом РИА Новости рассказала супруга украинского бойца.
Она рассказала, что через время после ранения ее мужу выплатили компенсацию в размере 100 тысяч гривен (около 230 тысяч рублей), но после лечение средства закончились и семья оказалась в трудном финансовом положении.
Ранее пленный боец ВСУ с двумя микроинсультами рассказал, как проходила мобилизация. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Дали справку, будто это лёгкое ранение. Ему оторвало руку почти по локоть, они хотят сказать, что это не страшно? А что тогда тяжёлое ранение? Когда полголовы отрывает и обе ноги?» — заявила женщина.
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Алина Юрчак