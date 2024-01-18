В общественную приёмную Путина поступили две инициативы от жителей Подмосковья

Фото: РИШ
Две инициативы, касающиеся решения вопроса с нехваткой кадров в швейной отрасли и освобождения от налогов продукции, которую выпускают инвалиды в рамках социальной адаптации, поступили в общественную приёмную кандидата в президенты Владимира Путина в Красногорске, сообщает региональный избирательный штаб.
Оба предложения поступили от жителей Орехово-Зуева. В частности, владелец швейной компании Антон Ложников предложил увеличить финансирование учебных заведений, выпускающих швей. По его мнению, это увеличит количество людей, получающих эту специальность, и избавит эту сферу легкой промышленности от кадрового голода.
Вторую инициативу выдвинула директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она сообщила, что в мастерских социального центра работают молодые инвалиды – они получают трудовые навыки под руководством соцработников. По мнению Аллы Бегловой, продукция, которую выпускают воспитанники Центра, не должна облагаться налогом. Это позволит ребятам, которым не так легко встроиться в общество, самостоятельно зарабатывать и социализироваться.
В настоящее время налогом не облагается только продукция, которую выпускают в стационарных учреждениях — психоневрологических интернатах и пр.
Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Поступившие предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.
Читайте также:
Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России
В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей
Вторую инициативу выдвинула директор комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Орехово-Зуевский» Алла Белова. Она сообщила, что в мастерских социального центра работают молодые инвалиды – они получают трудовые навыки под руководством соцработников. По мнению Аллы Бегловой, продукция, которую выпускают воспитанники Центра, не должна облагаться налогом. Это позволит ребятам, которым не так легко встроиться в общество, самостоятельно зарабатывать и социализироваться.
Все инициативы, поступающие в общественную приёмную в Красногорске, переправляются в центральный офис. Поступившие предложения будут учитываться при формировании предвыборной программы кандидата в президенты.
Читайте также:
Путин провёл первое мероприятие в качестве кандидата в президенты России
В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 2,5 млн подписей
В семи округах Подмосковья провели первые очные семинары для информаторов избирателей
Лев Каштанов