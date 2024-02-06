В Подмосковье работают камеры для выявления нелегальных перевозчиков строительного мусора

Фото: ГУСТ МО
Ровно год «большой брат» следит за перевозчиками строительных отходов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области.
С января 2023 в регионе работают камеры, которые легко определяют перевозчиков строительного мусора без разрешающих документов.
Стоит отметить, что больше всего нарушителей было выявлено в городских округах Балашиха, Истра, Одинцово и Щёлково.
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«Камеры позволили усилить классические эко-рейды, ведь теперь «засады» поджидают на основных автомагистралях и трассах и работают 24/7. Всего за год цифровым путем удалось «поймать» 14 498 водителей большегрузов, не оформивших специальный талон. Сумма штрафов в упрощенном порядке за этот период — 622 миллиона 446 тысяч рублей. Для сравнения, в прошлом январе, когда мы только запустили и тестировали систему, в объективы попали только 6 перевозчиков, а уже в январе 2024 года — 365 эпизодов», — отметила руководитель ГУСТ МО в ранге министра Светлана Аипова.
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Мира Полтева